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«Стор» от «Точка Банка» встроил агрегатор служб доставки в конструктор интернет-магазина

Сервис для создания интернет-магазинов «Стор от «Точка Банка» встроил агрегатор служб доставки в витрину магазина. Предприниматель сможет самостоятельно управлять стоимостью доставки и выбирать удобные условия для ее оплаты. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Доставка работает «из коробки», предпринимателю не нужно заключать отдельные договоры с логистическими компаниями. Сразу после регистрации продавец может принимать заказы и отправлять их по всей России.

«Стор» предлагает различные сценарии оплаты: продавец выбирает ПВЗ и на каких условиях будет производиться оплата доставки – за счет покупателя, продавца или по модели 50/50. Такое решение снимает главный барьер – непредсказуемые расходы на логистику. Когда доставка оплачивается продавцом, он заранее не знает, сколько она будет стоить: например, доставка в Москве может стоить 150 руб., а во Владивосток – уже 1 тыс. руб. С новым агрегатором предприниматель избавлен от этих рисков: если платит покупатель, сумма рассчитывается автоматически при оформлении заказа.

«Стор» позволяет тестировать разные гипотезы: условно, бесплатная доставка (оплаченная продавцом) может влиять на спрос, а доставка за счет покупателя может сделать цену на товар более конкурентной. Такой выбор особенно важен для начинающих предпринимателей, где даже 200 руб. разницы могут повлиять на конверсию.

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Функция доставки настраивается продавцом в витрине: если оплачивает продавец, то покупатель видит сроки и адреса ближайших ПВЗ; если платит покупатель – добавляется стоимость доставки в выбранный пункт без наценок.

«Мы встроили логистику прямо в витрину, потому что видим: доставка – один из самых частых запросов от предпринимателей. Чтобы упростить этот процесс и сделать покупку комфортной для клиента, мы добавили больше гибкости в настройке оплаты и условий доставки. Уже сейчас для получения заказов доступны более 17 тыс. партнерских ПВЗ», – сказал лидер сервиса «Стор» от «Точка Банка» Николай Нафтулин.

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