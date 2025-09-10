«Точка Банк» присоединился к Ассоциации больших данных

«Точка Банк» стал участником Ассоциации больших данных (АБД). Вступление «Точка Банка» в АБД открывает перспективы для совместной работы над проектами в области big data и искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса. В рамках партнерства особое внимание будет уделено проектам по аналитике данных для МСП и созданию data-driven-продуктов, которые помогут компаниям расти и повышать цифровую зрелость. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Первым совместным шагом станет участие «Точка Банка» в аналитической работе Ассоциации по исследованию потребностей предпринимателей в data-продуктах. На основе собственного практического опыта «Точка Банк» поможет определить приоритетные сегменты МСП, отрасли и регионы, в которых востребованы решения на базе данных и ИИ в первую очередь.

«Точка Банк полностью работает по онлайн-модели, что делает использование больших данных и новейших технологий важной частью нашей бизнес-стратегии. Участие в Ассоциации больших данных открывает для нас много возможностей. Совместно мы планируем создавать проекты по развитию технологий и продуктов в сфере данных в России, разрабатывать новые стандарты обработки, хранения и безопасного использования данных, а также активно принимать участие в развитии российского дата-рынка в целом», — сказал Дмитрий Круглов, CTO «Точка Банка».

«Присоединение «Точка Банка» к АБД усиливает наш фокус на секторе малого и среднего бизнеса. Для нас важно не только формировать правила и стандарты работы с данными, но и раскрывать их потенциал для компаний разных масштабов и сфер деятельности. Совместно с командой банка мы будем развивать проекты в области аналитики данных для МСП, создавать прикладные продукты и сервисы на базе больших данных и ИИ, а также исследовать новые модели взаимодействия предпринимателей и дата-рынка. Уверена, что совместная работа даст мощный импульс развитию экономики данных», — отметила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.