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Круглов Дмитрий
Круглов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 839 2
|Microsoft Dynamics 1179 1
|Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
|Дубинин Александр 19 1
|Геклер Алена 29 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147876 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 2
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3186 1
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