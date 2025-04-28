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Индексная книга (каталог) CNews*
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Круглов Дмитрий



28.04.2025 Импортозамещение или возврат к западным ПО: почти половина компаний пока не сделали выбор 1
16.08.2017 «Яндекс.Деньги» будут работать через интернет от «Транстелекома» 1
09.02.2016 «Яндекс.Деньги» проведут в Москве «Битву роботов» 1
16.05.2013 Lamoda автоматизирует бизнес-процессы на базе Microsoft Dynamics AX 2012 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Круглов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7633 2
Максима ГК - GMCS 360 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 209 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2055 1
Microsoft Corporation 24798 1
GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5141 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10745 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2060 1
Аксессуары 3954 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10339 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6813 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3211 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7354 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12280 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20994 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10543 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16280 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28658 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5607 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5442 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 839 2
Microsoft Dynamics 1179 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Дубинин Александр 19 1
Геклер Алена 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3186 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5885 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1700 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24620 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1194 1
Спорт - Шахматы - Chess 245 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2470 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4989 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1098 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 326 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356117, в очереди разбора - 758458.
Создано именных указателей - 173676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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