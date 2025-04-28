Импортозамещение или возврат к западным ПО: почти половина компаний пока не сделали выбор

Согласно опросу, проведенному компанией PRO32 среди представителей МСБ, почти половина респондентов остались скорее довольны текущими отечественными решениями, которые заменили западное ПО, а 40% планируют продолжить использовать эти решения, даже если западные игроки вернутся на рынок. Тем не менее, 83% предпринимателей по-прежнему сталкиваются с трудностями и ограничениями, которые мешают им полностью отказаться от западного ПО. Это подчеркивает, что переход на отечественные решения еще не завершен и требует дальнейших усилий. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

«Сегодня компании вынуждены выбирать между отечественными решениями, которые все активнее развиваются, и западными продуктами, о возвращении которых пока неизвестно. Важно не просто перейти на российские аналоги, а найти баланс между качеством, безопасностью и интеграцией. Хотя многие отечественные решения все еще находятся на пути к совершенствованию, уже сейчас они могут эффективно поддерживать потребности бизнеса и способствовать его развитию», — отметил Игорь Мандик, генеральный директор компании PRO32.

Наиболее востребованными технологиями для импортозамещения в 2024 г. среди российских предпринимателей оказались облачные платформы (44%) и решения для кибербезопасности (39%). В то же время облачные платформы и операционные системы (по 28%) были признаны самыми затратными. Среди главных барьеров для широкого внедрения респонденты отмечают ограниченный функционал (78%), сложности с интеграцией (56%) и высокую стоимость решений (39%).

«Мы в «Точке», совместно с бизнес-клубом «Реформа», недавно тоже проводили опрос российских предпринимателей и того, как они относятся в возврату зарубежных брендов. Оказалось, что позитивнее всего к этому относятся молодые бизнесмены до 34 лет — 49% считают возврат «иностранцев» положительным трендом и только 3% — негативным. В любом случае, наш опыт показывает, что рынок способен эффективно адаптироваться. Например, больше использовать open-source решения; усилять разработку собственного ПО; расширять список провайдеров и не только. Мы в «Точке» нашли для себя эти и многие другие методы, чтобы поддерживать высокий уровень безопасности и надежности наших сервисов, независимо от изменений на рынке», — сказал Дмитрий Круглов, СТО банка «Точка».

«За последние два года сформировалась целая экосистема отечественных продуктов, способных закрывать ключевые ИТ-потребности бизнеса и госструктур. Несмотря на то, что многие из этих решений еще находятся на стадии активной доработки (функциональность и стабильность не всегда сопоставимы с западными аналогами), в этом направлении российские компании заметно продвинулись. Среди ключевых сложностей можно выделить то, что отечественные решения зачастую оказываются более дорогими, ведь приходится инвестировать не только в разработку, но и в создание экосистемы поддержки: обучение, сертификацию, комьюнити. Кроме того, пока не всегда срабатывает и такое конкурентное преимущество как быстрая кастомизация и близость разработчика, из-за чего отечественные решения могут уступать по интерфейсу, интеграциям и пользовательскому опыту», — отметила Татьяна Фомина, директор по ИТ и кибербезопасности hh.ru.

Среди основных планов компаний на 2025 год представители МСБ выделяют продолжение импортозамещения и автоматизацию процессов (44%), усиление кибербезопасности (39%). Возврат к прежним вендорам допускает лишь небольшая часть респондентов — 11% .