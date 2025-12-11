Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Девелопер «Люди» перенес ИТ-инфраструктуру в облако Cloud.ru и увеличил производительность «1С» в 1,5 раза

Девелоперская компания «Люди» завершила перенос всех корпоративных ИТ-ресурсов из локальных серверов в облако Cloud.ru. В результате компания повысила производительность «1С» в 1,5 раза, обеспечила стабильную работу критичных сервисов и подготовила инфраструктуру к масштабированию. Новый подход позволит девелоперу втрое снизить долгосрочные расходы по сравнению с использованием собственного оборудования. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

В 2025 г. для поддержки стратегии роста компания пересмотрела подход к управлению ИТ-инфраструктурой, сделав акцент на надежности и финансовой эффективности. Среди альтернатив рассматривались инвестиции в собственный дата-центр, аренда выделенных серверов и переход в облако. По итогам анализа был выбрана облачная платформа Cloud.ru, которая обеспечила требуемую гибкость, производительность и качество технической поддержки.

В облако были переведены базы «» (оптимизированные для Linux/PostgreSQL), CRM на «Битрикс24», почта, видеонаблюдение, системы ВКС и СКУД. Для хранения и резервирования используется Advanced Object Storage Service, для защищенной работы и доступа сотрудников — VPN и Cross-platform connection.

Переход в облако позволил повысить производительность «1С» на 50%, устранить необходимость регулярных перезагрузок и ускорить выполнение параллельных операций. Все сервисы компании теперь доступны для сотрудников без перебоев, включая удаленные команды. Девелопер оплачивает только действительно используемые ресурсы и может быстро масштабировать мощности при запуске новых проектов.

«В результате миграции мы получили прирост производительности «1С» в полтора раза. По нашим расчетам, в перспективе трех лет затраты на инфраструктуру в облаке будут втрое ниже, чем на собственное оборудование. Теперь мы можем быстро масштабироваться и уверенно развивать бизнес», — сказал ИТ-директор девелоперской компании «Люди» Дмитрий Круглов.

Рантайм-сканирование в Kubernetes: станут ли контейнеры безопаснее?
Цифровизация

«Девелопер активно развивается — число сотрудников компании, в том числе удаленных, за год выросло практически в два раза. В облаке также был оперативно развернут VPN-сервер, который позволяет сотрудникам подключаться к ресурсам из любой точки мира. Мы выстраиваем работу клиентом так, чтобы быстро и эффективно решать задачи и закрывать его потребности», — сказал руководитель отдела продаж Cloud.ru Алексей Чепельков.

В ближайших планах компании — подключение новых облачных инструментов для повышения безопасности и надежности: Advanced DNS и Curator Anti-DDoS.

