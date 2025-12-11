Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чепельков Алексей
СОБЫТИЯ
|11.12.2025
|Девелопер «Люди» перенес ИТ-инфраструктуру в облако Cloud.ru и увеличил производительность «1С» в 1,5 раза 1
|10.10.2024
|Девелоперская компания «Страна Девелопмент» полностью перенесла ИT-инфраструктуру в облако Cloud.ru 1
Чепельков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.