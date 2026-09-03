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Индексная книга (каталог) CNews*
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Uzum

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.09.2026 В России рухнули венчурные инвестиции. За полгода обвал более 60% 1
10.06.2025 «1C» вошла в состав учредителей «Селлематикс» - разработчика платформы для аналитики и управления продажами на маркетплейсах 1
06.03.2025 Олег Решетин возглавит Блок по продуктам и развитию отношений с клиентами розничного бизнеса «Билайна» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Uzum и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 77 1
1С - Селлематикс - Sellematics 2 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 1
Yandex - Яндекс 9295 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15943 1
9640 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 249 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 21 1
Терволина - Tervolina 8 1
Снежная Королева - СК Трейд 63 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe - RoRe Tech - Роре Тех 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1342 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1945 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54308 2
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 556 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6574 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6079 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23048 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26442 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8706 1
1С - Селлематикс - Sellmonitor 2 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1304 1
Молчанов Сергей 20 1
Тулубьев Павел 25 1
Чернов Дмитрий 20 1
Нуралиев Борис 298 1
Решетин Олег 50 1
Анохин Сергей 122 1
Россия - РФ - Российская федерация 167219 2
Узбекистан - Республика 2021 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 142 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 500 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53770 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34001 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7883 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12373 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27466 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 3 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725124.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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