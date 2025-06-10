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1С Селлематикс Sellematics
ООО «Селлематикс» собирает и анализирует данные более чем по российским площадкам, разрабатывает и внедряет инструменты, необходимые селлерам и брендам.
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2025
|«1C» вошла в состав учредителей «Селлематикс» - разработчика платформы для аналитики и управления продажами на маркетплейсах 6
|07.11.2024
|«Рег.ру» помог изучить за сутки 350 млн товаров на маркетплейсах 1
1С и организации, системы, технологии, персоны:
|Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 52 1
|Сбер - InSales - Инсейлс 54 1
|1С 8508 1
|Yandex - Яндекс 7776 1
|Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 321 1
|Молчанов Сергей 20 1
|Мартынов Евгений 24 1
|Нуралиев Борис 291 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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