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Селлематикс Sellematics

1С - Селлематикс - Sellematics

 ООО «Селлематикс» собирает и анализирует данные более чем по российским площадкам, разрабатывает и внедряет инструменты, необходимые селлерам и брендам.

УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «1C» вошла в состав учредителей «Селлематикс» - разработчика платформы для аналитики и управления продажами на маркетплейсах 6
07.11.2024 «Рег.ру» помог изучить за сутки 350 млн товаров на маркетплейсах 1

Публикаций - 2, упоминаний - 7

1С и организации, системы, технологии, персоны:

Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 52 1
Сбер - InSales - Инсейлс 54 1
8508 1
Yandex - Яндекс 7776 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 321 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 19 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 46 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30661 1
DevOps - Development и Operations 944 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12424 1
NVision Барьер 678 1
1С - Селлематикс - Sellmonitor 1 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1030 1
Молчанов Сергей 20 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149593 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 112 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5033 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5957 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7051 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11277 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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