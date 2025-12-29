Разделы

Umnico Юмнико

Umnico - Юмнико

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 568 054 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 568 054 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 568 054 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

29.12.2025 Т2 приобрел платформу для омниканальной коммуникации Umnico 3
17.06.2020 20 московских компаний запустят продажи за рубежом при поддержке МЭЦ и «Акселератора ФРИИ» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Umnico и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - InSales - Инсейлс 59 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
SmartPlayer - Смартплеер 7 1
AWG - АртВеб Групп 23 1
Omnic 4 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 192 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
ФРИИ Акселератор 55 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 39 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4692 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8184 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11327 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5149 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34048 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18359 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 992 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4927 1
AWG - SkillStaff 38 1
ФРИИ Акселератор GoGlobal 5 1
MONQ AIOps-платформа 20 1
Сергунина Наталья 372 1
Фурсин Алексей 158 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45872 1
Россия - РФ - Российская федерация 157466 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26021 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55069 1
Образование в России 2561 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51324 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31956 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
