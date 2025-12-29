Получите все материалы CNews по ключевому слову
Umnico Юмнико
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 568 054 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|29.12.2025
|Т2 приобрел платформу для омниканальной коммуникации Umnico 3
|17.06.2020
|20 московских компаний запустят продажи за рубежом при поддержке МЭЦ и «Акселератора ФРИИ» 1
Umnico и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - InSales - Инсейлс 59 1
|Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
|SmartPlayer - Смартплеер 7 1
|AWG - АртВеб Групп 23 1
|Omnic 4 1
|СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 192 1
|Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
|Сергунина Наталья 372 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45872 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157466 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411134, в очереди разбора - 730784.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.