«Серчинформ КИБ» появилась возможность отправки уведомлений в Telegram

Компания «Серчинформ» представила обновление DLP «Серчинформ КИБ» - теперь система уведомляет через мессенджер о потенциально опасных письмах, которые требуют дополнительного внимания со стороны отдела информационной безопасности.

«Серчинформ КИБ» по заранее настроенным правилам останавливает отправку писем с подозрительным содержанием, помещает их в карантин и затем оповещает об этом ИБ-специалиста. Ранее настроить отправку уведомлений специалист мог на email-адрес, теперь в системе доступна отправка сообщений в Telegram. Об этом CNews сообщили представители «Серчинформ».

«Почта остается типовым каналом, по которому чаще всего утекают корпоративные данные. «Серчинформ КИБ» работает превентивно и предупреждает о том, что сотрудник пытается отправить за периметр конфиденциальную информацию. Система проверяет содержание писем и при необходимости останавливает их отправку. Карантин дает ИБ-специалисту время на то, чтобы изучить письмо и решить, можно ли его отправлять. Благодаря уведомлению через мессенджер время реакции на потенциальный инцидент значительно сокращается. Кроме того, не во всех компаниях отдел ИБ может быть за ПК 24/7, поэтому для них особенно актуален гибкий инструмент уведомлений», – сказал начальник отдела информационной безопасности «Серчинформ» Алексей Дрозд.

В интерфейсе КИБ можно настроить как отправку персональных уведомлений в мессенджер, так и в групповой чат с ответственными специалистами ИБ-отдела. Новый функционал позволяет автоматизировать действия ИБ-специалиста и избежать случаев, когда задержка в отправке письма может навредить бизнес-процессам компании.

Также в DLP-системе «Серчинформ КИБ» для сотрудника предусмотрена возможность самостоятельно решить, готов ли он принять риски при отправке письма с конфиденциальным содержимым. При попытке отправить такое письмо, DLP-система даст предупреждение – в виде автоматического почтового уведомления – о том, что передача содержащихся в письме данных может нарушить политики ИБ. Это позволяет разгрузить ИБ-отдел, который вручную разбирает подозрительную почту.