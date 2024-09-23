«СерчИнформ КИБ» выявит инциденты в аудио из корпоративных мессенджеров

DLP-система «СерчИнформ КИБ» усилила функции распознавания аудио. Теперь программа автоматически преобразует в текст аудиосообщения и записи звонков из мессенджеров. Это позволяет анализировать их и осуществлять в них поиск по содержимому. Например, обнаруживать факты утечек информации, сговоров с конкурентами, организацию мошеннических схем и другие инциденты внутренней безопасности. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Для «расшифровки» записей голоса КИБ обращается к ASR-движку (automatic speech recognition, автоматическое распознавание речи). В системе «из коробки» доступны варианты ASR на выбор, в том числе свободно распространяемые. Они могут работать на серверах как на Windows, так и на Linux. Распознавание можно настроить в пользу скорости или качества обработки. Поддерживается больше 30 языков.

По результатам распознавания можно искать в «Консоли Аналитика» или настраивать политики безопасности в AlertCenter. В итоге DLP-система может обнаруживать инциденты в любом аудио-контенте из мессенджеров и соцсетей, а также в записях MicrophoneController.

«Если в мошеннической схеме больше одного заинтересованного лица, о ней договариваются. Работа специалиста по безопасности – обнаружить такие переговоры раньше, чем планы инсайдеров реализуются и принесут ущерб. «СерчИнформ КИБ» находит признаки мошенничества в любых каналах коммуникации сотрудников, включая устные переговоры. Таким образом у ИБ-специалистов появляется больше инструментов для превентивной защиты», – сказал Алексей Дрозд, начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ».