Разделы

Безопасность Бизнес Кадры
|

«Сёрчинформ» и «Академия айти» запускают совместную программу ДПО по информационной безопасности для госслужащих

«Сёрчинформ» объявила об открытии регистрации на образовательную программу повышения квалификации «Информационная безопасность для госслужащих: безопасное поведение на рабочем месте, обеспечение личной безопасности». Программа подходит для широкого круга лиц и не требует профессионального образования в области ИБ. Первый поток начнет обучение 17 января 2023 г.

В рамках совместного курса компании «Сёрчинформ» и «Академии айти» слушатели получат практические навыки в области информационной безопасности и защиты данных. При разработке плана обучения эксперты отталкивались от реальных проблем и задач, с которыми сталкиваются специалисты в условиях беспрецедентного роста внутренних и внешних киберугроз. Опыт вендора позволяет поделиться наиболее актуальными проблемами, возникающими у клиентов в области защиты данных.

За время обучения слушатели познакомятся с основными правилами безопасного поведения в цифровом пространстве, выполнят несколько практических заданий и пройдут финальное тестирование. Участники программы узнают, как распознать уловки кибермошенников, защитить личную информацию в интернете и что важно учесть при работе с конфиденциальными данными. За время обучения слушатели познакомятся с основными правилами безопасного поведения в цифровом пространстве, выполнят несколько практических заданий и пройдут финальное тестирование. В конце успешного обучения участники получат удостоверение о повышении квалификации. Прохождение программы повышения квалификации позволит организациям выполнить предписания п. 18.6 Приказа ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. №17, а сотрудникам – соответствовать нормам этического кодекса госслужащих.

«Из года в год мы видим, что наибольшее количество инцидентов (как умышленных, так и случайных) происходит по вине сотрудников. Поэтому сегодня выстраивать ИБ в организации нужно комплексно: не только с использованием защитных инструментов, но и постоянно повышая киберграмотность сотрудников. Слушатели курса научатся противостоять социальной инженерии и узнают, как защитить служебную информацию», – сказал руководитель отдела информационной безопасности компании «Сёрчинформ» и преподаватель курса Алексей Дрозд.

Андрей Голов, «Код безопасности»: В многополярном мире мы могли бы создать киберальянсы
Безопасность

За почти три года эксперты «Сёрчинформ» провели краткосрочные просветительские курсы для служащих государственных и муниципальных органов в 50 регионах России. Но регулярно получали запрос на проведение полноценной образовательной программы, после которой участники получат документ государственного образца, подтверждающий повышение квалификации. В 2022 г. партнером «Сёрчинформ» в организации программы дополнительного профессионального образования в области ИБ стала «Академия айти» – ведущий учебно-консалтинговый центр в России. Обучающие программы и проекты «Академии айти» адаптированы под требования рынка и решают комплексные задачи заказчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рассерженный Линус Торвальдс ввел строгие правила против ленивых разработчиков. Теперь их код могут не взять в ядро Linux

Банду хакеров посадили за кражу криптовалюты на $24 млн. Ее возглавлял 15-летний подросток

Власти США начали федеральное расследование против компании Илона Маска

Уволенных ИТ-шников массово депортируют из США. Десятки тысяч специалистов вернутся в страны, откуда бежали

Человек из окружения Путина стал советником «Яндекса»

ИТ-компания Потанина вышла на освободившийся рынок, набрав бывших сотрудников Siemens и Schneider Electric

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Умная техника для детской комнаты: выбор ZOOM

Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году

Лучшие антивирусы для компьютера во времена санкций

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще