«Лаборатория Касперского» разработала решение для контроля сторонних облачных сервисов сотрудников

«Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения Kaspersky Endpoint Security Cloud. Новая функция Cloud Discovery поможет системным администраторам обеспечить соблюдение корпоративной политики безопасности за счет обнаружения использования сторонних облачных сервисов. Продвинутая версия Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus позволит еще и блокировать использование таких сервисов и приложений. Это поможет организациям минимизировать риски компрометации корпоративных данных, а сотрудникам – безопасно работать в любом месте.

На волне массового перехода на удаленный режим работы риски, связанные с использованием сторонних приложений и сервисов, возрастают. Сотрудники вынуждены приспосабливаться к новым условиям и часто пытаются найти новые инструменты, которые, по их мнению, будут удобнее для удаленной работы. Также сотрудники нередко смешивают рабочие и личные привычки, тем самым создавая феномен, который называют теневыми ИТ-ресурсами. Будь то мессенджеры, сервисы для обмена файлами или какие-либо другие инструменты, нельзя быть полностью уверенным в их безопасности. Даже если приложения используются из лучших побуждений без одобрения ИТ-отдела, это может привести к компрометации корпоративных данных или заражению вредоносным ПО, что представляет угрозу для любой компании.

Теперь Kaspersky Endpoint Security Cloud помогает системным администраторам обеспечивать использование только надежных облачных сервисов в их организациях. Функция Cloud Discovery позволяет обнаруживать случаи использования сотрудниками несанкционированных облачных ресурсов и блокировать доступ к ним, а также создавать список разрешенных облачных служб, которые соответствуют корпоративной политике безопасности. Данные о категориях используемых сервисов отображаются на панели мониторинга, с помощью которой системные администраторы могут установить привилегии для различных групп пользователей в соответствии с их рабочими потребностями.

Кроме того, чтобы помочь компаниям обезопасить свои облачные почтовые ящики и инструменты для совместной работы, версия Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus теперь включает в себя Kaspersky Security для Microsoft Office 365. Это решение защищает все приложения Microsoft Office 365, включая Exchange Online, Onedrive и Sharepoint Online, а также обеспечивает безопасный общий доступ к файлам через Microsoft Teams. Защищенность электронной почты обеспечивается с помощью антифишингового движка на базе нейронных сетей, который использует более тысячи критериев для обнаружения фишинговых писем и вредоносной базы URL, а также для защиты от спуфинга и предотвращения компрометации электронной почты деловой переписки. Сканирование файлов, загруженных в Sharepoint Online, Onedrive и Microsoft Teams, помогает убедиться, что они не содержат вредоносных программ и не распространяются по корпоративным конечным точкам.

«Безусловно, дистанционная работа может быть единственным способом поддержания бизнес-процессов для большого количества компаний, особенно в такое неспокойное время. Это значит, что могут возникнуть дополнительные проблемы у тех, кто управляет ИТ и обеспечивает кибербезопасность внутри компании, потому что в условиях удаленной работы нужно каким-то образом контролировать теневые ИТ-ресурсы, чтобы они не могли навредить корпоративным данным и подвергнуть бизнес киберугрозам. Просто так, без дополнительных инструментов, сделать это невозможно. Kaspersky Endpoint Security Cloud предоставляет компаниям необходимые инструменты для такого контроля, а также проверенной защиты конечных устройств и приложений Microsoft Office 365», – сказал Сергей Марцынкьян, руководитель отдела продуктового маркетинга для корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского».