«Ростелеком-Солар» разработал полнофункциональный Linux-агент DLP-системы Solar Dozor

Компания «Ростелеком-Солар», национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности, объявляет о выходе новой версии модуля контроля рабочих станций Dozor Endpoint Agent Linux 2.6. Новый агент для Linux обладает аналогичным Windows-версии набором возможностей, а также является самым широкофункциональным endpoint-решением на базе ОС Linux на российском рынке. Первыми ознакомиться с новинкой смогут посетители виртуального стенда BIS Summit 2020, который пройдет 24-25 сентября 2020 г. в онлайн-формате.

Согласно приказу Минкомсвязи России №96 от 01.04.2015 «Об утверждении плана импортозамещения программного обеспечения», к 2025 году доля отечественных операционных систем (ОС) в государственных организациях должна составить не менее 50%. Существующие и создаваемые в России ОС реализованы на базе свободно распространяемых дистрибутивов GNU/Linux, которые большинство рыночных систем предотвращения утечек информации (DLP) поддерживают лишь ограниченным набором возможностей. Выход Dozor Endpoint Agent Linux 2.6 призван восполнить функциональные пробелы доступных отечественным заказчикам Linux-версий систем мониторинга рабочих станций пользователей.

Новая версия агента контролирует печать документов на принтере, их копирование в буфер обмена, сохранение данных на USB-устройства, нажатие клавиш на клавиатуре, а также активность пользователей и отдельных приложений на рабочей станции. При необходимости модуль может работать в режиме активного противодействия: запрещать копирование файлов на съемные носители и сетевые диски, блокировать буфер обмена, отправку информации через браузеры, в том числе в облачные хранилища. Кроме того, Dozor Endpoint Agent Linux 2.6 позволяет мониторить действия сотрудника, делая снимки рабочего стола при нажатии пользователем определенных клавиш или через заданные промежутки времени.

Dozor Endpoint Agent Linux 2.6 поддерживает широкий список Linux-платформ: Astra Linux SE 1.5 и 1.6 «Смоленск»; Astra Linux CE 2.12 «Орел»; CentOS 7; Ubuntu 18.04 LTS; Ред ОС 7.2 «Муром»; Гослинукс ИК6.

Совместимость с платформами Astra Linux и Ред ОС подтверждена соответствующими сертификатами.

Следует отметить, что версию Linux-агента 2.6 можно также использовать и для контроля работы пользователей на терминальных серверах под управлением ОС Циркон 36СТ.