Legrand представила ИБП Keor T EVO 10-60 кВА

Legrand анонсировала новую серию ИБП Keor T EVO 10-60 кВА. Новая серия ИБП Keor T EVO 10-60 кВА предназначена для обеспечения бесперебойной работы электрооборудования в ЦОД и серверных, на объектах промышленной, банковской, коммерческой отраслей, а также в гражданском строительстве. Трехфазные on-line ИБП двойного преобразования серии Keor T EVO 10-60 кВА отличаются увеличенным коэффициентом мощности, энергоэффективными показателями, простотой монтажа и управления.

Одной из основных причин выхода электротехники из строя считается некачественное электроснабжение. Несмотря на то, что перебои в электрической сети носят периодический характер, они негативно сказываются на работе электронных устройств. Внеплановое отключение электропитания, провалы напряжения, перенапряжение, гармонические искажения сети - эти факторы приводят к сбоям в нормальном функционировании приборов. Решить вопрос защиты оборудования и сохранения данных при различных проблемах в электрической сети призваны источники бесперебойного питания.

Коэффициент мощности новых ИБП серии Keor T EVO равен единице. А мощность самих источников бесперебойного питания можно масштабировать до 360 кВА, подключив в параллель до 6 ИБП с помощью установленной платы параллельной работы.

КПД моделей в обычном режиме работы в среднем составляет 96%, а в экономичном режиме достигает 98%. Высокий КПД сокращает расход электроэнергии при работе оборудования, а также позволяет экономить на кондиционировании и прочих сопутствующих системах.

ИБП Keor T EVO оснащены микропроцессором DSP последнего поколения с увеличенной скоростью измерений и вычислений параметров выходной нагрузки, что обеспечивает стабильную работу оборудования даже в случае аварийной ситуации и при подключении более сложных/смешанных нагрузок.

Сенсорный дисплей на устройствах серии Keor T EVO имеет русифицированное меню с интуитивно понятной навигацией, а также трехцветный светодиодный индикатор, который сообщает о состоянии ИБП, значительно упрощая эксплуатацию и контроль за работой оборудования. ИБП оснащены мобильной платформой на колесиках для удобства монтажа и технического обслуживания.