Porsche Design и Acer выпустили ноутбук. Цена. Фото

Porsche Design и Acer выпустили ноутбук, в котором современные технологии и высокая производительность сочетаются с фирменным минималистичным дизайном Porsche. Porsche Design Acer Book RS оборудован новейшим процессором Intel Core i7 и видеокартой NVidia GeForce MX350 GPU, при этом остается компактным и легким – его металлический корпус весит 1,2 кг. Верхнюю часть корпуса украшает панель из углеродного волокна — дань десятилетиям автоспорта, в котором этот материал ценится за легкость и прочность. Porsche Design Acer Book RS был разработан совместно с Intel и соответствует требованиям компании к платформе Intel Evo по таким характеристикам, как емкость батареи, скорость выхода из режима ожидания, автономное время работы в условиях реального использования и скорость зарядки. Новинка станеткомпаньоном для пользователей, которые нуждаются в максимальной производительности.

«Более чем 40-летний опыт работы в отрасли и отличный послужной список Acer полностью соответствует стремлению Porsche Design создавать качественные продукты совместно с нашими партнерами. Мы рады начать наше партнерство с ноутбука Porsche Design Acer Book RS, в котором сама суть нашего бренда сочетается с высокими стандартами производительности и дизайна Acer», — отметил Ян Беккер (Jan Becker), генеральный директор Porsche Design Group.

Джерри Као (Jerry Kao), содиректор по операционной деятельности Acer, сказал: «Плод совместных усилий Acer и Porsche Design, ноутбук Porsche Design Acer Book RS — это удачное сочетание стиля и производительности, которое отлично подходит современным пользователям. В нем соединяются опыт Acer в сфере технологий и дизайн Porsche Design, что позволило нам создать изысканный и высокопроизводительный продукт».

«Благодаря совместной работе инженеров мы получили устройство, которое полностью соответствует требованиям платформы Intel Evo и поднимает планку ожиданий от современных ноутбуков, — отметил Крис Уокер (Chris Walker), корпоративный вице-президент и генеральный директор направления мобильных устройств в Intel. — Продукты Intel Evo, такие как новый Porsche Design Acer Book RS на базе процессоров Intel Core 11-го поколения с видеокартами Intel Iris Xe, оптимизированы для максимальной производительности, скорости реакции на действия пользователя и длительного времени автономной работы в реальных условиях, поэтому они отлично подходят как для выполнения повседневных задач, так и для развлечений».

Ноутбук Porsche Design Acer Book RS

Внешний вид Porsche Design Acer Book RS следует философии Porsche Design, направленной на оптимизацию всех функций ее продуктов. Крышка из 3К углеродного волокна выделяется на фоне корпуса устройства с алмазной огранкой, обработанного на станке с ЧПУ, она не только создает характерный визуальный контраст, но и помогает добиться большей портативности — ноутбук весит 1,2 кг при толщине 15,99 мм. Две части корпуса соединены цельным шарниром, который немного поднимает клавиатуру при открытии ноутбука, чтобы улучшить охлаждение компонентов и сделать набор текста максимально комфортным. Этому же способствует подсветка клавиатуры, которая помогает работать даже по ночам, а стеклянный тачпад поддерживает сразу несколько жестов для пользователей, которые ценят многозадачность.

Porsche Design Acer Book RS поддерживает новейшие процессоры Intel Core i7 11-го поколения и видеокарты Intel Iris Xe (возможна установка дискретных видеокарт NVIDIA GeForce MX350), и оборудован 16 ГБ ОЗУ для максимально плавной работы в любых условиях. 14-дюймовый сенсорный экран с матрицей IPS и разрешением FHD покрыт защитным стеклом Antimicrobial Corning Gorilla Glass и отличается качественной цветопередачей со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Благодаря ультратонким рамкам вокруг экрана инженерам удалось добиться впечатляющего соотношения дисплея к корпусу в 90%. Две медных тепловых трубки обеспечивают охлаждение компонентов, а время автономной работы в 17 часов можно продлить еще на четыре, подключив устройство к сети на полчаса. Также пользователям новинки доступны скоростная беспроводная связь с двухдиапазонным адаптером Intel Wi-Fi 6 (Gig+), полный набор портов (USB-C, Thunderbolt 4 и USB3.2 Gen 2) и «умные» функции, включая быстрый вход в учетную запись при помощи датчика отпечатков пальца с поддержкой Windows Hello, режим Modern Standby и технология Wake on Voice.

Подходящим компаньоном для ноутбука станет компактный и многофункциональный набор Porsche Design Acer Travelpack RS (коврик для мыши, мышь, сумка для переноски и чехол для ноутбука). Сумка для переноски набора изготовлена из кожи Ecco Palermo XA Leather, прочного и приятного на ощупь материала. Магнитные застежки позволяют закрепить ее на чехле для ноутбука, изготовленном из водоотталкивающей ткани 1680D и подходящего для защиты устройства от царапин и повреждений при повседневном использовании. При этом съемная крышка чехла сконструирована так, чтобы служить одновременно ковриком для мыши.

Дополняет комплект беспроводная Bluetooth-мышь Porsche Design Acer Mouse RS. Углеродное волокно на левой кнопке мыши и нижней части корпуса придает устройству не только уникальный стиль, но и прочность, увеличивая его срок службы. Удобный переключатель DPI на корпусе позволяет выбрать один из трех предустановленных уровней чувствительности.

Премиум-комплект Porsche Design Acer Book RS (ноутбук с процессором i7, набор для путешествий и мышь) появится в регионах Северная Америка и EMEA по цене от 1999,99 долларов США и 2399 евро, соответственно. В Китае новинка появится по цене от 19999 юаней.

Ноутбук Porsche Design Acer Book RS появится в продаже в регионах Северная Америка и EMEA по цене от 1399,99 долларов США и 1799 евро, соответственно, а в Китае по цене от 14999 юаней.

Мышь Porsche Design Acer Mouse RS будет доступна на рынках Северной Америки и EMEA по цене от 109,99 долларов США и 99 евро, соответственно.

Комплект Porsche Design Acer Travelpack RS (коврик для мыши, мышь, сумка для переноски и чехол для ноутбука) появятся в Северной Америке и EMEA по цене от 329,99 долларов и 299 евро, соответственно.