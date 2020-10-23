Porsche Design и Acer выпустили ноутбук. Цена. Фото
Porsche Design и Acer выпустили ноутбук, в котором современные технологии и высокая производительность сочетаются с фирменным минималистичным дизайном Porsche. Porsche Design Acer Book RS оборудован новейшим процессором Intel Core i7 и видеокартой NVidia GeForce MX350 GPU, при этом остается компактным и легким – его металлический корпус весит 1,2 кг. Верхнюю часть корпуса украшает панель из углеродного волокна — дань десятилетиям автоспорта, в котором этот материал ценится за легкость и прочность. Porsche Design Acer Book RS был разработан совместно с Intel и соответствует требованиям компании к платформе Intel Evo по таким характеристикам, как емкость батареи, скорость выхода из режима ожидания, автономное время работы в условиях реального использования и скорость зарядки. Новинка станеткомпаньоном для пользователей, которые нуждаются в максимальной производительности.
«Более чем 40-летний опыт работы в отрасли и отличный послужной список Acer полностью соответствует стремлению Porsche Design создавать качественные продукты совместно с нашими партнерами. Мы рады начать наше партнерство с ноутбука Porsche Design Acer Book RS, в котором сама суть нашего бренда сочетается с высокими стандартами производительности и дизайна Acer», — отметил Ян Беккер (Jan Becker), генеральный директор Porsche Design Group.
Джерри Као (Jerry Kao), содиректор по операционной деятельности Acer, сказал: «Плод совместных усилий Acer и Porsche Design, ноутбук Porsche Design Acer Book RS — это удачное сочетание стиля и производительности, которое отлично подходит современным пользователям. В нем соединяются опыт Acer в сфере технологий и дизайн Porsche Design, что позволило нам создать изысканный и высокопроизводительный продукт».
«Благодаря совместной работе инженеров мы получили устройство, которое полностью соответствует требованиям платформы Intel Evo и поднимает планку ожиданий от современных ноутбуков, — отметил Крис Уокер (Chris Walker), корпоративный вице-президент и генеральный директор направления мобильных устройств в Intel. — Продукты Intel Evo, такие как новый Porsche Design Acer Book RS на базе процессоров Intel Core 11-го поколения с видеокартами Intel Iris Xe, оптимизированы для максимальной производительности, скорости реакции на действия пользователя и длительного времени автономной работы в реальных условиях, поэтому они отлично подходят как для выполнения повседневных задач, так и для развлечений».
Внешний вид Porsche Design Acer Book RS следует философии Porsche Design, направленной на оптимизацию всех функций ее продуктов. Крышка из 3К углеродного волокна выделяется на фоне корпуса устройства с алмазной огранкой, обработанного на станке с ЧПУ, она не только создает характерный визуальный контраст, но и помогает добиться большей портативности — ноутбук весит 1,2 кг при толщине 15,99 мм. Две части корпуса соединены цельным шарниром, который немного поднимает клавиатуру при открытии ноутбука, чтобы улучшить охлаждение компонентов и сделать набор текста максимально комфортным. Этому же способствует подсветка клавиатуры, которая помогает работать даже по ночам, а стеклянный тачпад поддерживает сразу несколько жестов для пользователей, которые ценят многозадачность.
Porsche Design Acer Book RS поддерживает новейшие процессоры Intel Core i7 11-го поколения и видеокарты Intel Iris Xe (возможна установка дискретных видеокарт NVIDIA GeForce MX350), и оборудован 16 ГБ ОЗУ для максимально плавной работы в любых условиях. 14-дюймовый сенсорный экран с матрицей IPS и разрешением FHD покрыт защитным стеклом Antimicrobial Corning Gorilla Glass и отличается качественной цветопередачей со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Благодаря ультратонким рамкам вокруг экрана инженерам удалось добиться впечатляющего соотношения дисплея к корпусу в 90%. Две медных тепловых трубки обеспечивают охлаждение компонентов, а время автономной работы в 17 часов можно продлить еще на четыре, подключив устройство к сети на полчаса. Также пользователям новинки доступны скоростная беспроводная связь с двухдиапазонным адаптером Intel Wi-Fi 6 (Gig+), полный набор портов (USB-C, Thunderbolt 4 и USB3.2 Gen 2) и «умные» функции, включая быстрый вход в учетную запись при помощи датчика отпечатков пальца с поддержкой Windows Hello, режим Modern Standby и технология Wake on Voice.
Подходящим компаньоном для ноутбука станет компактный и многофункциональный набор Porsche Design Acer Travelpack RS (коврик для мыши, мышь, сумка для переноски и чехол для ноутбука). Сумка для переноски набора изготовлена из кожи Ecco Palermo XA Leather, прочного и приятного на ощупь материала. Магнитные застежки позволяют закрепить ее на чехле для ноутбука, изготовленном из водоотталкивающей ткани 1680D и подходящего для защиты устройства от царапин и повреждений при повседневном использовании. При этом съемная крышка чехла сконструирована так, чтобы служить одновременно ковриком для мыши.
Дополняет комплект беспроводная Bluetooth-мышь Porsche Design Acer Mouse RS. Углеродное волокно на левой кнопке мыши и нижней части корпуса придает устройству не только уникальный стиль, но и прочность, увеличивая его срок службы. Удобный переключатель DPI на корпусе позволяет выбрать один из трех предустановленных уровней чувствительности.
Премиум-комплект Porsche Design Acer Book RS (ноутбук с процессором i7, набор для путешествий и мышь) появится в регионах Северная Америка и EMEA по цене от 1999,99 долларов США и 2399 евро, соответственно. В Китае новинка появится по цене от 19999 юаней.
Ноутбук Porsche Design Acer Book RS появится в продаже в регионах Северная Америка и EMEA по цене от 1399,99 долларов США и 1799 евро, соответственно, а в Китае по цене от 14999 юаней.
Мышь Porsche Design Acer Mouse RS будет доступна на рынках Северной Америки и EMEA по цене от 109,99 долларов США и 99 евро, соответственно.
Комплект Porsche Design Acer Travelpack RS (коврик для мыши, мышь, сумка для переноски и чехол для ноутбука) появятся в Северной Америке и EMEA по цене от 329,99 долларов и 299 евро, соответственно.