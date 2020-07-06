Открыто первое в мире полностью бесплатное производство микросхем

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Google и партнеры запустили первую за всю историю программу по бесплатному производству микросхем для тех, у кого нет финансовой возможности заказать их выпуск. Все расходы, берут на себя авторы проекта, а от участника требуется лишь наличие модели микросхемы, выложенной в открытом доступе, и принятие ряда ограничений, включая используемый при производстве 130-нанометровый техпроцесс.

Полностью бесплатное производство

Корпорация Google запустила проект по полностью бесплатному производству микросхем. Он направлен в первую очередь на компьютерных энтузиастов, интересующихся разработкой «железной» части ПК, но не располагающих средствами для выпуска даже пробной партии своих микросхем.

По данным фонда FOSSI (Free and Open Source Silicon Foundation), Google и ее партнеры возьмут все расходы, включая прототипирование и тестирование, на себя, а они могут исчисляться тысячами долларов. Цель, которую преследует интернет-гигант, по данным его партнера, компании Antmicro, заключается в создании полностью открытого производства полупроводниковой продукции.

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Ввиду того, что выпуск микросхем – процесс дорогостоящий, Google ввела ряд условий, которые должны выполнить все те, кто хочет бесплатно выпустить созданную им микросхему, будь то какой-нибудь контроллер или даже простенький процессор. В первую очередь это касается общего числа участников проекта – если заявок будет прислано больше 40, то Google придется отказать некоторым из них. Участвовать могут как организации, так и физлица, микросхема может быть как экспериментальной, так и готовой к использованию в устройствах.

Главные ограничения

Всем, кого заинтересовала инициатива Google, следует знать, что рассчитывать на выпуск микросхем по современным нормам не стоит – ни 7, ни 10, ни даже 22 или 28 нанометров интернет-гигант не предлагает. Производство будет проходить по 130-нанометровой технологии, которую, к примеру, компания Intel освоила еще в первой половине 2001 г. Первые процессоры Pentium III поколения Tualatin, вышедшие в тот период, были именно такими.

Следующее условие – дизайн микросхемы, предлагаемой к бесплатному производству, должен быть полностью открытым. Для этого необходимо разместить все данные в Git-репозитории и к заявке на участие в проекте нужно прикрепить URL-ссылку на контейнер.

Еще одно ограничение, которое будет невозможно обойти – это физические габариты микросхемы. Так, максимальная площадь кристалла не должна превышать 10 мм2.

Партнеры Google

Сама Google не занимается производством микросхем, и для реализации своего проекта она обзавелась рядом партнеров. В первую очередь это ИТ-компании eFabless и Antmicro, а также ряд высших учебных заведений, среди которых есть Калифорнийский университет в Санта-Крузе (США), Калифорнийский университет в Сан-Диего и Американский университет в Каире (Египет).

Список всех партнеров Google в новом проекте

Непосредственно за производство микросхем будет отвечать еще один партнер Google – американская компания SkyWater Technology, в 1991 г. поглощенная крупным производителем полупроводниковой продукции Cypress Semiconductor и в 2017 г. отделившаяся от него. SkyWater, как сообщал CNews, известна, в том числе, тем, что с 2018 г. занимается разработкой технологии создания монолитных 3D-чипов (3DSoC) с нормами техпроцесса, эквивалентными 7 мм, с использованием оборудования для производства с нормами 90 нм.

Со стороны Google программу возглавляет инженер-программист Тим Анселл (Tim Ansell). В компании он работает с 2008 г.

Сроки производства

Производство первых микросхем Google и партнеры планируют запустить в ноябре 2020 г., пока без указания объема партии. Вторая партия будет запущена в начале 2021 г., но точную дату Google не раскрывает. ИТ-гигант собирается выпускать микросхемы в рамках нового проекта и дальше, но на момент публикации материала не было известно, как долго все это продлится, поскольку пока что проект находится в стадии эксперимента.

Для наращивания темпов развития своей идеи Google и SkyWater пошли на беспрецедентный шаг и впервые за всю историю выпустили полностью открытый и бесплатный пакет правил проектирования (PDK, process development kit). PDK также включают в себя все спецификации техпроцесса и другие данные, необходимые для разработки микросхемы, и, как правило, они стоят достаточно больших денег.

Компания Antmicro, один из партнеров Google по данному проекту, подчеркивает, что это действительно первый открытый и бесплатный PDK во всем мире. Весь проект, по мнению компании, значительно снижает стоимость входа в разработку и производство микросхем.