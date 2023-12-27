Разделы

Техника Импортонезависимость
|

Сервер «Тринити М7» на базе Intel Xeon Scalable 3 поколения включен в реестр Минпромторга

Министерство промышленности и торговли РФ включило сервер «Тринити» серии М7 в Реестр российской промышленной продукции сроком на 3 года.

Сервер «Тринити ER225R-M7» создан на базе современного процессора третьего поколения Intel Xeon Scalable Gen3. От предыдущего поколения он отличается поддержкой большего количества высокопроизводительных NVMe-дисков, более высокой производительностью интерфейсов (PCIe v4 вместо v3). Новые функции процессора также расширяют возможности используемого программного обеспечения.

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2023 г. Голосование

Дополнительно на рассмотрении на включение в реестр отечественной вычислительной техники находятся ещё несколько моделей серверов «Тринити» серии M7.

Российские серверы «Тринити» разработаны для построения как обычных ИT-систем, так и защищённых систем критической информационной инфраструктуры. Совместимы с большинством отечественных операционных систем и гипервизоров: операционными системами «Альт» и Astra Linux, «Ред ОС», «ОСнова», системами виртуализации «Ред», «Брест», ROSA, vAir, «Росплатформа», «Рустэк», «Горизонт-ВС», zVirt и другими.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «Гостех»

Выходцы из ABBYY просят господдержки для создания «убийцы» FineReader

Ксения Позднякова, «Самолет»: Строительная отрасль не консолидирована — отсюда и низкий уровень цифровой зрелости

Создатели российского смартфона «Р-фон» выпускают ему в пару планшет на Linux

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

Отечественный производитель принтеров и МФУ «Катюша» подвел предварительные итоги года

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука OSiO FocusLine 150i: первый тест в России

Выбираем подарки на Новый год: лучшая бытовая техника 2023 года

Где бесплатно слушать новогоднюю музыку и смотреть праздничные фильмы и передачи в 2024 году

Показать еще

Наука

Кровь становится беспроводной — как такое возможно?

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?
Показать еще