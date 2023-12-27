Сервер «Тринити М7» на базе Intel Xeon Scalable 3 поколения включен в реестр Минпромторга

Министерство промышленности и торговли РФ включило сервер «Тринити» серии М7 в Реестр российской промышленной продукции сроком на 3 года.

Сервер «Тринити ER225R-M7» создан на базе современного процессора третьего поколения Intel Xeon Scalable Gen3. От предыдущего поколения он отличается поддержкой большего количества высокопроизводительных NVMe-дисков, более высокой производительностью интерфейсов (PCIe v4 вместо v3). Новые функции процессора также расширяют возможности используемого программного обеспечения.

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Дополнительно на рассмотрении на включение в реестр отечественной вычислительной техники находятся ещё несколько моделей серверов «Тринити» серии M7.

Российские серверы «Тринити» разработаны для построения как обычных ИT-систем, так и защищённых систем критической информационной инфраструктуры. Совместимы с большинством отечественных операционных систем и гипервизоров: операционными системами «Альт» и Astra Linux, «Ред ОС», «ОСнова», системами виртуализации «Ред», «Брест», ROSA, vAir, «Росплатформа», «Рустэк», «Горизонт-ВС», zVirt и другими.