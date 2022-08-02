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Подтверждена совместимость серверного оборудования «Тринити ER2xxx» с «Ред ОС»

Системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры «Тринити» и российский разработчик программного обеспечения «Ред софт» подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» с линейкой универсальных серверов ER2xxx, включенных в реестр Минпромторга России. Импортонезависимое решение предназначено для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также для работы на объектах критической информационной инфраструктуры.

Благодаря высокой производительности и широкому модельному ряду российские серверы «Тринити» подходят для ИТ-инфраструктур любого масштаба. Эти машины, предназначенные для установки в стандартные 19-дюймовые шкафы и стойки (от 1U до 4U), имеют до двух процессоров (до 128 ядер), до 4 ТБ оперативной памяти, емкую и производительную дисковую подсистему (до 24 накопителей, в том числе NVMe). Такие серверы подходят для работы в качестве узла отказоустойчивых серверных кластеров, развертывания виртуальной инфраструктуры, высоконагруженных баз данных.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

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