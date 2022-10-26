«Тринити» расскажет о перспективах развития российских и альтернативных вычислительных платформ на CNews FORUM 2022

«Тринити», системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, выступит в рамках секции «ИТ в госсекторе» на 15 ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра» с докладом «Перспективы развития российских и альтернативных вычислительных платформ» и продемонстрирует серверное оборудование собственного производства, включенное в реестр Минпромторга, в рамках выставки решений 1 ноября 2022 года.

Одной из ключевых тем сессии является импортонезависимость, и Вадим Роженцов, директор по продуктам и технологиям «Тринити», к.т.н, расскажет о перспективах развития российских и альтернативных вычислительных платформ, затронув текущую проблематику рынков ИТ-оборудования и доступные российские решения, а также альтернативные решения в рамках параллельного импорта. Более подробно остановится на собственных решениях «Тринити», которые на сегодняшний день доступны рынку, включая серверное оборудование «Тринити», включенное в реестр российской промышленной продукции Минпромторга, и серверы хранения данных FlexApp.

В рамках выставки решений будет открыт к посещению стенд «Тринити», на котором будет представлено вживую серверное оборудование. Технические специалисты «Тринити» будут проводить демонстрации работы оборудования, а также расскажут более подробно о кастомных разработках для решения задач ИИ с ускорителями GPU.