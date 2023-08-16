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«Тринити» помогла законодательному собранию Тверской области мигрировать на импортонезависимую СЭД CompanyMedia

Специалисты «Тринити» осуществили миграцию законодательного Собрания Тверской области на импортонезависимую систему электронного документооборота CompanyMedia компании «Интертраст». Организация также подключилась к Межведомственному электронному обороту через ГосЭДО Минцифры РФ и обеспечила обмен документами, подписанными электронной подписью, с другими организациями, в первую очередь с Правительством Тверской области, осуществляемым непосредственно из системы CompanyMedia

В целях более оперативного и эффективного выполнения своих функций законодательное собрание Тверской области приняло курс на полностью электронный документооборот. Особенность данного внедрения заключается в максимальном использовании возможностей электронного документооборота. Проект внедрения проводил партнер компании «Интертраст» — системный интегратор и производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры — компания «Тринити». В рамках проекта законодательное собрание Тверской области впервые в РФ подключило CompanyMedia напрямую к Межведомственному электронному обороту через ГосЭдо Минцифры РФ, и обмен документами, подписанными электронной подписью, с другими организациями, в первую очередь с правительством Тверской области, осуществляется непосредственно из CompanyMedia.

С 9 января 2023 г. законодательное собрание Тверской области перешло на новую систему электронного документооборота. Специалисты «Тринити» осуществили перенос данных в 3С из CompanyMedia старой версии на базе HCL Domino/Notes на импортонезависимую CompanyMedia в период с августа по конец декабря 2022 г. Перед переходом на новую систему было проведено обучение всех сотрудников аппарата законодательного собрания, а позднее проведено обучение высшего руководства. Выполнены дополнительные настройки, необходимые для работы в новой системе.

В начальный период внедрения новой СЭД большая нагрузка по поддержке пользователей легла на отдел информатизации и инженерно-технического обеспечения законодательного собрания: приходилось на ходу менять некоторые настройки, много вопросов было по работе с системой. Однако благодаря своевременной поддержке и обучению переход на новую систему прошел успешно.

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В настоящее время в законодательном собрании Тверской области продолжается подключение все новых и новых возможностей СЭД. Председателю законодательного собрания предоставлена возможность работать в CompanyMedia с помощью подсистемы WebDocs.

«Бывает, что внедрение систем электронного документооборота останавливается на половине пути. Это зависит от настроя руководителей организации и их желания активно использовать систему и ожидать такого же отношения от своих сотрудников. Ранее законодательное собрание Тверской области не в полной мере использовало функционал предыдущей версии системы, однако сейчас, при активном содействии председателя ЗС и при поддержке ИТ-подразделения, проект стал реализовываться в полном объеме. Теперь сотрудники аппарата не только внутренне работают без использования бумажных документов, но и активно используют электронную подпись для работы с внешними организациями», — сказал Игорь Неживых, руководитель проектов программного отдела «Тринити».

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