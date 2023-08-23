«Тринити» помогла Законодательному Собранию Тверской области мигрировать на импортонезависимую СЭД CompanyMedia

Специалисты «Тринити» осуществили миграцию Законодательного Собрания Тверской области на импортонезависимую систему электронного документооборота CompanyMedia от компании «Интертраст». Организация также подключилась к Межведомственному электронному обороту через ГосЭДО Минцифры России и обеспечила обмен документами, подписанными электронной подписью, с другими организациями, в первую очередь с Правительством Тверской области, осуществляемым непосредственно из системы CompanyMedia.

Законодательное Собрание является представительным и единственным законодательным органом государственной власти Тверской области. Оно состоит из 40 депутатов, избираемых на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. В компетенцию Законодательного Собрания входит принятие региональных законов и иных нормативных правовых актов, осуществление законодательного регулирования по предметам ведения субъекта России и предметам совместного ведения России и субъектов России в пределах полномочий субъекта России. Законодательное Собрание в соответствии с Уставом и законами Тверской области осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за соблюдением и исполнением законов Тверской области, исполнением областного бюджета, а также осуществляет иные предусмотренные законодательством полномочия.

Законодательное Собрание Тверской области располагается в городе Твери.

В целях более оперативного и эффективного выполнения своих функций Законодательное Собрание Тверской области приняло курс на полностью электронный документооборот. Особенность данного внедрения заключается в максимальном использовании возможностей электронного документооборота. Проект внедрения проводил партнер компании «Интертраст» — системный интегратор и производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры — компания «Тринити». В рамках проекта Законодательное Собрание Тверской области впервые в России подключило CompanyMedia напрямую к Межведомственному электронному обороту через ГосЭдо Минцифры России, и обмен документами, подписанными электронной подписью, с другими организациями, в первую очередь с Правительством Тверской области, осуществляется непосредственно из CompanyMedia.

С 9 января 2023 г. Законодательное Собрание Тверской области перешло на новую систему электронного документооборота. Специалисты «Тринити» осуществили перенос данных в 3С из CompanyMedia старой версии на базе HCL Domino/Notes на импортонезависимую CompanyMedia в период с августа по конец декабря 2022 г. Перед переходом на новую систему было проведено обучение всех сотрудников аппарата Законодательного Собрания, а позднее проведено обучение высшего руководства. Выполнены дополнительные настройки, необходимые для работы в новой системе.

В начальный период внедрения новой СЭД большая нагрузка по поддержке пользователей легла на Отдел информатизации и инженерно-технического обеспечения Законодательного Собрания: приходилось на ходу менять некоторые настройки, много вопросов было по работе с системой. Однако благодаря своевременной поддержке и обучению переход на новую систему прошел успешно.

В настоящее время в Законодательном Собрании Тверской области продолжается подключение все новых и новых возможностей СЭД. Председателю Законодательного Собрания предоставлена возможность работать в CompanyMedia с помощью подсистемы WebDocs.

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«Бывает, что внедрение систем электронного документооборота останавливается на половине пути. Это зависит от настроя руководителей организации и их желания активно использовать систему и ожидать такого же отношения от своих сотрудников. Ранее Законодательное Собрание Тверской области не в полной мере использовало функционал предыдущей версии системы, однако сейчас, при активном содействии Председателя ЗС и при поддержке ИТ подразделения, проект стал реализовываться в полном объеме. Теперь сотрудники аппарата не только внутренне работают без использования бумажных документов, но и активно используют электронную подпись для работы с внешними организациями», — сказал Игорь Неживых, руководитель проектов программного отдела «Тринити».

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«Тринити» – системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры. Более 30 лет работает для коммерческих организаций и государственных структур. У компании есть собственное производство серверов, экспертиза в разработке ПО и собственные решения на базе инновационных технологий, включая ИИ, IoT и Big Data.

Компания «Интертраст» основана в 1994 г. и является участником рынка автоматизации деловых процессов, делопроизводства и документооборота. Клиентами компании являются более 3000 компаний и организаций России и стран СНГ, общее число установленных рабочих мест превышает 500 тыс. В числе заказчиков компании: органы власти России, промышленные предприятия, банки и компании других отраслей. Флагманский продукт компании — импортонезависимая система управления задачами и документами CompanyMedia для автоматизации документооборота.