«Тринити» завершила создание локального ЦОД для «Балттранссервис»

«Тринити» завершила проект по проектированию и построению локального ЦОД для нового офиса «Балттранссервис», в который компания переехала в марте 2020. В результате проекта компания получила надежный и современный локальный ЦОД мощностью до 42 кВт.

«Балттранссервис» (БТС) – один из ведущих операторов в сфере нефтяных перевозок, за 20 лет компания прошла впечатляющий путь успеха и преобразований, неизменно руководствуясь бизнес-ценностями, интересами клиентов, а также принципами заботы об окружающей среде и создания эффективной рабочей среды для сотрудников. Клиентами ООО «Балттранссервис» являются крупные нефтяные компании: НК «Роснефть», «Газпром нефть», «ТАИФ-НК», а также ряд других ведущих предприятий.

Важными приоритетами компании являются развитие и эффективная работа специалистов, обеспечивающие успех в условиях изменений, гибкой удаленной работы и соответствие требованиям рынка. В этой связи БТС запланировала переезд в новый офис на весну 2020, и перед компанией встала задача проектирования серверной и инженерной инфраструктуры для обеспечения бесперебойной работы всех основных сервисов организации с учетом растущих потребностей по производительности.

В качестве подрядчика была выбрана компания «Тринити», более 27 лет работающая на рынке построения ЦОД и обладающая богатым опытом в этой области, подкреплённым широким списком успешных проектов в различных отраслях бизнеса.

«Цифровизация бизнеса сейчас является важнейшим условием развития для любой компании, и мы активно внедряем новые технологии в свои бизнес-процессы. А для обеспечения потребностей цифровизации необходима надежная и масштабируемая инфраструктура, что и стало главной задачей ИТ департамента. Команда Тринити показала себя как настоящие профессионалы в своем деле. В рамках проекта коллеги с готовностью давали рекомендации по решению различных задач и всегда подбирали оборудование/продукты, максимально удовлетворяющие нашим потребностям.» - говорит Муравьёв Сергей Дмитриевич, начальник отдела системного администрирования и поддержки пользователей БТС.

Компания «Тринити» реализовала проект в несколько этапов: проектирование серверного помещения общей площадью 25 кв. метров на цокольном этаже в нежилом (офисном) здании; ремонт и оборудование помещения необходимыми инженерными системами – электроснабжения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения, СКС, СКУД; поставка и настройка оборудования, которая проводилась при поддержке ИТ службы БТС.

«Для нас это был непростой проект, так как у БТС были сжатые сроки на реализацию, связанные с запланированным переездом в новый офис, проектирование и строительство серверного помещения проходило в ускоренном режиме, специалистам приходилось работать в неурочное время и выходные дни, но мы справились и реализовали проект в кратчайшие сроки.» - говорит Игорь Абрамов, технический директор «Тринити».

Для реализации проекта использовалось следующее оборудование и решения: серверное оборудование и системы хранения данных Fujitsu; сетевое оборудование Fujitsu, Brocade, Huawei, Cisco; инженерные решения APC by Schneider Electric.

В результате проекта было установлено 8 шкафов для размещения серверного и коммутационного оборудования, оставлены еще два места для масштабирования. Для оптимизации охлаждения оборудования в серверной, размещение оборудования спроектировано таким образом, что образуются зоны «горячих» и «холодных» коридоров. Полная мощность системы охлаждения в режиме резервирования N+1 составляет 42кВт. Реализована интегрированная система Автоматического газового пожаротушения на базе оборудования «Орион» производства ЗАО НВП «Болид» и огнетушащего газа Хладон-227еа. Информация о состоянии системы и управляющие сигналы подаются в помещение дежурного персонала компании БТС, а также интегрируются в соответствующую систему Бизнес-центра.

Построена система диспетчеризации и управления серверного помещения на базе системы управления зданием Masterscada 4D. Система контроля и управления доступом в серверное помещение построена на базе программно-аппаратного комплекса СКУД PARSEC. Осуществляется круглосуточное видеонаблюдение с записью на видеорегистратор. Предусмотрен модуль видеоверификации PNSoft для интеграции со СКУД.