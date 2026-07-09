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Муравьев Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Муравьев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
|IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 35 1
|Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
|Белов Вадим 23 1
|Михайлов Олег 23 1
|Акулич Владимир 42 1
|Яшин Валерий 80 1
|Ефимов Дмитрий 20 1
|Беликов Игорь 7 1
|Абрамов Игорь 6 1
|Родионов Иван 73 1
|Левковский Дмитрий 11 1
|Морозов Андрей 48 1
|Каминский Павел 13 1
|Петрова Оксана 7 1
|Гоголь Александр 21 1
|Умнова Елена 12 1
|Билибин Юрий 7 1
|Рагозина Ирина 8 1
|Бобин Максим 12 1
|Иконников Александр 15 1
|Панченко Станислав 14 1
|Лебединец Олег 1 1
|Евсеев Борис 1 1
|Кулешов Эдуард 2 1
|Гусев Юрий 4 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11543 1
|N+1 - Издание 186 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727694.
Создано именных указателей - 197483.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727694.
Создано именных указателей - 197483.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.