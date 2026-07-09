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Муравьев Сергей

СОБЫТИЯ


09.07.2026 Ученые ТПУ нашли способ точнее определять орбиты космических аппаратов 1
08.02.2021 «Тринити» завершила создание локального ЦОД для «Балттранссервис» 1
19.07.2013 «Энвижн Груп» создала инженерную инфраструктуру в Кузбасском технопарке 1
12.03.2004 Определены 23 кандидата в совет директоров СЗТ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Муравьев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Болид НВП - Bolid 103 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Nvision Group - Энвижн Сибирь 22 1
Parsec 19 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 153 1
Huawei 4507 1
Cisco Systems 5354 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 453 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 248 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Fujitsu 2099 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК 4 1
РИД - Российский институт директоров 8 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 1
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 1
Газпром нефть 713 1
Роснефть НК - нефтяная компания 558 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64435 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1581 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 612 1
Трансфер технологий 161 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22785 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16004 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3021 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61301 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12127 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12767 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6610 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10585 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10137 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1391 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3653 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33233 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 545 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4362 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4591 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 477 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 569 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 35 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
Белов Вадим 23 1
Михайлов Олег 23 1
Акулич Владимир 42 1
Яшин Валерий 80 1
Ефимов Дмитрий 20 1
Беликов Игорь 7 1
Абрамов Игорь 6 1
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Гоголь Александр 21 1
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Бобин Максим 12 1
Иконников Александр 15 1
Панченко Станислав 14 1
Лебединец Олег 1 1
Евсеев Борис 1 1
Кулешов Эдуард 2 1
Гусев Юрий 4 1
Кузнецов Сергей 163 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 173 1
Россия - РФ - Российская федерация 164969 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1057 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2812 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4485 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57276 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 426 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18039 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33473 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8760 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2734 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5641 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 562 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11543 1
N+1 - Издание 186 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727694.
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