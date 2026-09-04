Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200564
ИКТ 15506
Организации 11819
Ведомства 1511
Ассоциации 1120
Технологии 3592
Системы 27075
Персоны 87607
География 3127
Статьи 1587
Пресса 1332
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2838
Мероприятия 893

Базанова Елена

СОБЫТИЯ


04.09.2026 «Думейт» и МФТИ заключили соглашение о сотрудничестве 1
16.07.2024 В МФТИ разработали ИИ-платформу для тестирования уровня владения иностранным языком 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Базанова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1449 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 770 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2015 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7761 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 263 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4980 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26063 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5274 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23161 1
МФТИ - DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 9 1
Docker - Платформа распределённых приложений 554 1
Чикаке Тендай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167278 2
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 131 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1098 1
Английский язык 7048 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3065 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7885 1
ТГТУ - Тамбовский государственный технический университет - ТИХМ - Тамбовский институт химического машиностроения 13 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 1
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 22 1
РЭШ - Российская электронная школа 32 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1246 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2674 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469953, в очереди разбора - 724934.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще