«Т1 консалтинг» привлечет студентов российских вузов

Российский интегратор и разработчик ПО «Т1 консалтинг» запустил программу сотрудничества с российскими вузами. Его партнерами стали МГИМО, МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РТУ МИРЭА, РЭШ. До конца 2022 г. интегратор также планирует заключить соглашения с МФТИ и другими вузами. Об этом CNews сообщили представители «Т1 консалтинга».

Сотрудничество позволит интегратору сформировать кадровый резерв, расширить каналы привлечения новых сотрудников, а также стратегически выстроить работу с крупнейшими вузами России. Взаимодействие со студентами будет проходить по двум направлениям: совместные карьерные мероприятия и студенческие кейс-чемпионаты.

В ходе карьерных выставок руководители производственных бизнес-юнитов «Т1 консалтинг» познакомят участников с бизнес-практиками компании и по итогам тестирований пригласят наиболее сильных студентов на стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства. Так, по результатам 2020 г. из 300 стажеров, прошедших обучение на внутренних курсах «Т1 консалтинг», к компании присоединилось более 150 новых специалистов.

«Партнерство с университетами — эффективный способ развития HR-бренда, а также рабочий канал поиска молодых кадров для технологического бизнеса. Ключевые игроки tech-рынка активно используют партнерство с университетами для подготовки кадров «под себя». Но также сотрудничество с вузами – это еще и часть большой программы по привлечению талантливых разработчиков. Так, в марте 2022 г. эксперты компании оценили студенческие проекты на последнем этапе соревнования по решению практических ИТ-задач Cup IT, одного из самых известных среди студентов и выпускников в России», — сказал Артем Каранович, Директор БЮ «Цифровой консалтинг» «Т1 консалтинг».

«Наибольшую ценность для ИТ-компаний представляют выпускники, обладающие техническими навыками. Такая база крайне важна для нас, именно поэтому в программу сотрудничества входят преимущественно университеты технического профиля. Однако компании интересны и студенты, обладающие одновременно развитыми аналитическими способностями и soft skills. В том числе речь идет о базовых навыках управленческого и бизнес-консалтинга, способности к креативному мышлению, готовности к обучению. Подобные компетенции являются абсолютным must-have в рамках реализации проектов цифровой трансформации, которые мы реализуем для бизнес-заказчиков», — отметила Екатерина Темлянцева, руководитель отдела по обучению и развитию сотрудников «Т1 консалтинг».

«Для нас развитие партнерских программ с вузами – это взаимовыгодное сотрудничество, целью которого является привлечение молодых талантов на первых стадиях их карьерного пути. Формирование правильного вектора развития в рамках современных ИТ-трендов, open source-технологий является стратегической задачей “Т1 консалтинг" на рынке», — сказал Илья Набатов, директор по производству «Т1 консалтинг».

Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке ИТ в банках

За последний год в «Т1 консалтинг» появилось два новых центра компетенций: «Цифровой консалтинг» и «Центр расширенной поддержки», открылись филиалы в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде, а численность сотрудников выросла вдвое. Однако нехватка ИТ-кадров по-прежнему остается глобальной проблемой — по оценкам Минцифры, дефицит составляет от 500 тыс. до 1 млн специалистов. Партнерство с университетами — дополнительный канал привлечения молодых кадров, помимо стажерских программ и традиционных площадок для найма.

***

«Т1 консалтинг» – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор бизнес-приложений. Входит в группу «Т1». Компания – партнер крупнейших игроков различных секторов экономики по разработке цифровой стратегии и автоматизации бизнес-процессов. Компания создает и внедряет многокомпонентные решения, основанные на актуальном технологическом стеке, в том числе используя продукты производителей бизнес-приложений. Собственные разработки в продуктовом портфеле компании – core-система для управления взаимоотношениями с клиентами Т1 CRM; система оперативного мониторинга бизнес-приложений и процессов T1 Watchman; HR-сервис потокового найма Т1 TalentForce и решение для налогового мониторинга T1 EasyTax. ИТ-продукты «Т1 консалтинг» включены в реестр отечественного ПО. В штате компании – более 2200 человек, представительства открыты в семи регионах: Москве, Рязани, Твери, Воронеже, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани.