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Клиенты «Правокард» смогут защититься от мошенников с помощью сервиса DLBI

Группа компаний «Правокард», участник российского рынка дистанционных и сервисных услуг, предоставила своим пользователям новый инструмент цифровой безопасности. Теперь, при включении сервиса в пакет услуг, в личном кабинете на сайте «Правокард» клиенты смогут проверить, попадала ли их персональная информация в различные утечки данных. Это позволит им своевременно узнавать о потенциальной угрозе и предпринимать меры по защите своих аккаунтов.

Информацию об утечках данных для этой услуги предоставляет партнер проекта, DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) – российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в даркнете. Доступ к данным осуществляется с помощью специального API к ежедневно пополняемой базе с информацией об утечках данных и скомпрометированных учетных записей.

Сервис интегрирован в личный кабинет клиента «Правокард» и не требует установки дополнительных приложений. После ввода данных система сверяет их с базой утечек, собранной DLBI. DLBI использует собственную инфраструктуру мониторинга интернета и даркнета, что позволяет обнаруживать и фиксировать утечки раньше, чем они станут доступны участникам хакерского сообщества и смогут быть использованы для мошеннических действий, таких как фишинг или скам-звонки.

Важно подчеркнуть: сервис не хранит и не передает конфиденциальные данные, а только обрабатывает информацию о факте утечки, что соответствует требованиям российского законодательства и гарантирует невозможность использования этой информации в иных целях, кроме проверки присутствия в утечках.

«Сервис проверки утечек данных – это инструмент превентивной кибербезопасности для пользователей. Он помогает оперативно принять меры по восстановлению безопасности (сменить пароли, отключить скомпрометированные аккаунты) и быть на шаг впереди мошенников», – сказал директор по продуктам и стратегическим проектам «Правокард» Эльдар Абажер.

По словам основателя и технического директора Data Leakage & Breach Intelligence Ашота Оганесяна, возможность дополнительно защитить свои данные стала одной из важных составляющих сервисов заботы о клиентах (customer care), реализуемых финансовыми компаниями и банками.

«Определители номера и фильтры, блокирующие мошеннические звонки и письма, помогают гражданам не попасться на удочку преступников. В этом ряду находятся и сервисы разведки утечек данных, которые предупреждают частных клиентов о будущих атаках мошенников, а компаниям позволяют выявить скомпрометированные пароли», – сказал он.

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