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Сервис DLBI защищает абонентов МТС

МТС запустила услугу «Финзащита», сигнализирующую о действиях кредитных мошенников, таких как попытка получить кредит или заем на имя абонента, а также о появлении его персональных данных в различного рода утечках, распространяемых в даркнете, телеграм-каналах и закрытых форумах.

Информацию об утечках данных для этой услуги предоставляет партнер проекта, сервис DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) – российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в даркнете. Доступ к данным осуществляется с помощью специального API к ежедневно пополняемой базе утечек данных и скомпрометированных учетных записей.

При этом сеть мониторинга интернета и даркнета позволяет DLBI обнаруживать утечки раньше, чем они станут доступны участникам профессионального сообщества и, тем более, до того, как информация попадет в публичное поле.

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По словам основателя и технического директора Data Leakage & Breach Intelligence Ашота Оганесяна, предоставление доступа к базе утечек по API стало одним из самых востребованных сервисов DLBI для компаний, работающих с большим числом частных клиентов: «У B2B-компаний наиболее популярной услугой стало автоматическое выявление скомпрометированных учетных записей – логинов и паролей, позволяющих запрещать их использование быстрее, чем хакеры смогут применить эти данные в атаках password reuse».

«Интеграция нашего сервиса с информационными системами клиента посредством REST API позволяет реализовать своевременное оповещение пользователей интернет-сервисов и облачных платформ в случае компрометации их данных. API принимает телефоны, адреса электронной почты, логины и возвращает названия утечек, даты утечек, пароли и названия полей, попавших в утечки», – сказал Ашот Оганесян.

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