Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Таинственные хакеры с юмором по неведомым причинам массово уничтожают базы данных

Безопасность
, Текст: Роман Георгиев

Вредоносный скрипт заменяет все индексы в общедоступных базах данных Elasticserch и MongoDB на случайный набор символов со словом Meow в конце. Источник атак не установлен.

Кто сказал «мяу»

Множество незащищенных баз данных Elasticsearch и MongoDB пали жертвой новой разновидности кибератаки с характерным названием Meow («Мяу»). Кто стоит за этими инцидентами и зачем это делается, остается неизвестным. Базы данных уничтожаются беспорядочно, никаких сообщений их владельцам злоумышленники не передают.

Суть атаки проста: вредоносный скрипт подменяет все индексы в базе данных с виду случайным набором символов, к которым в конце приписывается meow. Тем самым данные, хранящиеся в базе, уничтожаются.

Используя поисковик Shodan, эксперты установили, что уже несколько десятков баз данных были уничтожены таким образом.

haker600.jpg
Неизвестные уничтожают незащищенные базы данных с помощью «мяуканья»

По сведениям Bleeping Computer, исследователи безопасности сейчас активно ищут уязвимые базы данных и пытаются связаться с их операторами — до того, как случится очередная атака.

Храните логи надежнее

Среди пострадавших — база данных VPN-провайдера из Гонконга UFO VPN, который заявлял, что не хранит у себя логи пользовательских сессий. В реальности, как выяснил эксперт по информационной безопасности Боб Дьяченко (Bob Diachenko), логи все же хранились, причем содержали критически важные данные, вплоть до паролей в plaintext и IP-адресов. И все это лежало в незащищенной базе данных. После публикации Дьяченко ее ненадолго убрали из Сети, но затем она снова появилась — уже по другому IP-адресу, и снова без какой-либо защиты. И в тот же день, 20 июля 2020 г. база была уничтожена в результате meow-атаки.

Издание Bleeping Computer предположило, что за атаками стоит некий вигилант, который таким образом пытается «преподать урок» операторам незащищенных баз. Новости об утечках из баз данных Elasticsearch поступают регулярно, и невзирая на обилие доступных операторам таких баз средств защиты, очень часто эти базы остаются общедоступными. Хотя мало-помалу ситуация исправляется.

«Если это действительно работа “супернегероя”, то, несмотря на его кажущимися благими намерения, вреда от подобных атак может быть больше, чем пользы: от уничтожения данных могут пострадать люди, которые не имеют к ошибкам операторов баз данных никакого отношения, — указывает Дмитрий Залманов, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — И даже если в дальнейшем это заставит владельцев баз данных внимательнее относиться к их защите, пострадавшим сейчас это никак не поможет».



Другие материалы рубрики

США заплатят $2 млн за информацию об украинских хакерах, которых не могут поймать 4 года

Windows 10 можно поломать с помощью ее собственного магазина приложений

Москва строит систему слежки за пассажирами метро за 1,4 млрд

Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента

Сотрудники Альфа-банка продавали персональные данные клиентов. Их гонорар больше штрафа за разглашение банковской тайны

Иранские госхакеры проболтались о своих методах взлома американцам

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live