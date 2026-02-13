Разделы

ИИ-модуль и Apache Kafka: обновления в EW SMS Firewall усилили защиту от фрода

Компания Eastwind представила обновление EW SMS Firewall, решения для фильтрации и монетизации SMS-трафика. Среди нововведений: ИИ-модуль для распознавания A2P-фрода, интеграция с брокером сообщений Apache Kafka, автоматическое управление черными списками и обновленный дашборд на базе Metabase OpenSource.

Система была усилена ИИ-модулем на базе модели NLP (Natural Language Processing), которая анализирует не только содержание, но и контекст сообщения, включая поведенческие паттерны отправителя. Это позволяет выявлять сложные и замаскированные схемы фрода, которые не удается обнаружить при ручном анализе. ИИ-модуль может работать как в онлайн-, так и в офлайн-режиме, предоставляя отчет по подозрительным номерам и текстам сообщений.

В рамках внедрения у операторов из Мозамбика и Бурунди Eastwind адаптировала продукт под архитектуру Apache Kafka. Команда реализовала сервис очередей для обработки SMS, внедрила SRI-запросы и оптимизировала время обработки сообщений. Например, в Бурунди оно сократилось с 1 с до 250 мс.

В EW SMS Firewall теперь можно установить срок нахождения номера в черном списке. Как правило, это 90 дней — период, после которого мобильный оператор расторгает договор и выставляет номер на продажу. Когда выбранный период заканчивается, номер автоматически удаляется, что позволяет новым владельцам сразу пользоваться услугами связи.

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения
Цифровизация

Для упрощения отчетности EW SMS Firewall был интегрирован с системой визуализации данных Metabase OpenSource. Теперь пользователи могут применять фильтры и самостоятельно настраивать представление данных без глубокого знания структуры базы.

Среди других обновлений — автоматическая блокировка международных SMS, содержащих название бренда в тексте, и другие мелкие улучшения, повышающие точность фильтрации и удобство работы.

