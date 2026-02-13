Разделы

Eastwind EW SMS Center EW SMSC EW SMS Gateway EW SMS Firewall


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.02.2026 ИИ-модуль и Apache Kafka: обновления в EW SMS Firewall усилили защиту от фрода 3
13.10.2025 Eastwind внедрил EW SMS Firewall в сеть с нестандартной архитектурой 1
18.09.2013 Eastwind поставил SMS-центр для «Скай Линк» 2
03.12.2012 Eastwind установил автоматизированную систему расчетов для «Таджикмобайл» 1
27.09.2011 Eastwind запустил в коммерческую эксплуатацию SMS-центр в сети «Скай Линк» 1
06.07.2010 EastWind: инновации генерируют успех 1
14.05.2008 Решения EastWind запущены в сети «Шупашкар-GSM» 2
21.04.2008 EastWind запустил центр коротких сообщений в сети «Шупашкар-GSM» 1
16.01.2008 Решения EastWind будут внедрены в «Таджиктелекоме» 1
15.08.2007 Новые решения EastWind запущены в сети «АкТел» 4
07.06.2006 Решение EastWind появится в сети оператора Wellcom 2
07.02.2005 "Ярославль-GSM" внедрит SMS/USSD-центр EastWind 1
04.10.2004 "Волгоград-GSM" инсталлировал SMS-центр EastWind 1
16.06.2004 "Восточный Ветер" поставит ПО для самарской сети IMT-MC-450 1
27.05.2004 В Узбекистане заработал SMS-центр "Восточного Ветра" 1
26.01.2004 Новые SMS-сервисы начали работать в сети таджикского оператора "Вавилон-Мобайл" 1
26.01.2004 CBOSS разочарован в российских заказчиках 1
14.01.2004 "Восточный Ветер" расширил функциональность оператора "Пенза GSM" 1

Публикаций - 18, упоминаний - 26

Eastwind и организации, системы, технологии, персоны:

Eastwind - Восточный Ветер 79 18
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1385 6
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 5
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 3
Rubicon Wireless Communication - Perfectum Mobile 11 2
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 2
СМАРТС Шупашкар-GSM 15 2
СМС Трафик - SMS Traffic 15 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Таджиктелеком 17 1
Telesens - Телесенс 17 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Скай Линк - Екатеринбург - Уралвестком 41 1
Fonex - Ак-тел 4 1
Ростелеком 10416 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 1
Microsoft Corporation 25338 1
Intel Corporation 12579 1
Oracle Corporation 6902 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Amdocs 133 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 1
СМАРТС Астрахань-GSM 30 1
СМАРТС Пенза-GSM 25 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
СМАРТС Волгоград-GSM 30 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 11
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8979 16
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 5
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 342 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28947 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 625 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17178 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1066 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26108 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 523 1
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 343 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 333 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11594 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 305 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9515 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 1
Таймер - Timer 429 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 740 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1000 1
Автоответчик - Answering machine 205 1
RBT - Ring Back Tone - ringing tone - audible ringing - ringback tone - Color Ring Back Tone, CRBT 34 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 170 1
Eastwind - EW USSD - Центр Вспомогательной Передачи Данных 8 5
Eastwind - EW Billing System - EastWind BiS 17 5
Eastwind - EW Contact Center 8 3
EastWind - EW Billing & Customer Care 7 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 885 3
Eastwind - EW Call Register 5 3
Eastwind - EW DigiTel 3 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 224 2
EastWind - EW Multimedia Ring Back Tone 2 1
EastWind - EW Voice SMS 1 1
EastWind - EW Data Expert 2 1
EastWind -EW CMS - EW Content Management System 2 1
Eastwind - EW MMS Center - EW MMSC 3 1
CBOSS mis 1 1
CBOSS tmn 3 1
CBOSS prepaid - система предоплаченных услуг 3 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 607 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1274 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 33 1
Eastwind - EW Mobile Contact 2 1
Довгань Дмитрий 3 1
Бубнов Борис 1 1
Путин Владимир 3387 1
Россия - РФ - Российская федерация 158442 7
Таджикистан - Республика 919 4
Узбекистан - Республика 1895 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1131 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2705 2
Мозамбик - Республика 52 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3212 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1369 1
Африка - Африканский регион 3580 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2946 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3427 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 850 1
Россия - ПФО - Самарская область 1482 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 990 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1570 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 800 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1593 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1256 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1014 1
Бурунди - Республика 72 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 446 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 758 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 375 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 79 1
Таджикистан - Душанбе 55 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8147 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 441 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2977 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 1
Доктрина информационной безопасности России 55 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15254 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8426 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 168 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
EastWind - EW Формула - пользовательская конференция 1 1
