Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

SL Soft представила новую версию модуля «Электронный наряд-допуск» платформы Visitech

SL Soft представила новую версию модуля «Электронный наряд-допуск» платформы Visitech. Теперь он представлен в виде коробочного программного продукта, что значительно упрощает установку и расширяет доступность решения для большего количества предприятий, стремящихся к быстрой цифровой трансформации.

Новая версия модуля использует единую и универсальную программную основу, адаптированную под типовые задачи, такие как оформление и согласование наряд-допусков, отображение места работы на карте, отслеживание изменений, формирование необходимых справочников рисков и журналов. Все это значительно снижает затраты ресурсов на дальнейшую модернизацию. Пользователи будут оперативно получать важные обновления без сложной настройки и дополнительных расходов. Модуль регулярно обновляется в соответствии с нормами законодательства.

Новый «Электронный наряд-допуск» разработан с использованием фреймворков и библиотек Angular и Node.js, что обеспечивает повышенную производительность, отказоустойчивость и большие возможности для дальнейшей доработки решения.

Основное назначение модуля — оцифровка и упрощение процедуры оформления и утверждения нарядов. Благодаря переходу на цифровой формат согласование может проводиться с использованием электронной подписи (ЭП). Бумажные наряды полностью заменяются на цифровые версии и становятся доступны для отображения на планшетах, что делает систему удобной и мобильной на рабочей площадке.

Использование продукта упрощает доступ к информации, а также ускоряет процесс оформления и допуска к работам, минимизируя простои и сопутствующие издержки.

«Новая версия “ЭНД”— важный шаг в комплексном процессе модернизации нашей платформы, — отметил Сергей Воробьев, руководитель отдела продуктового развития Visitech компании SL Soft. — Обновление не только упрощает внедрение системы на предприятии, но и открывает новые возможности для ее развития: ближайшее время мы планируем существенно расширить функциональность коробочной версии модуля за счет интеграции других решений платформы».

Visitech — это модульная платформа, предлагающая решения в области промышленной безопасности, охраны труда и повышения производственной эффективности. Комплексная система позволяет цифровизировать различные процессы в предприятиях нефтегазовой, химической, металлургической и других отраслей, работающих в условиях высоких производственных рисков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Власти выделили 2,5 миллиарда закрытие на 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

МТС заместит иностранные ИТ-сервисы для командной работы. Бета-версия российской no-сode платформы уже работает

Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30%

В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще