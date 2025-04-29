TerraMaster запускает интегрированный сервер резервного копирования U4-500 BBS

Компания TerraMaster объявила о запуске своего нового продукта — интегрированного сервера резервного копирования U4-500, NAS с 4 отсеками в форм-факторе 1U, предназначенного для надежной защиты данных, бесшовного резервного копирования с пакетом BBS Backup Suite и высокой производительности для малого и среднего бизнеса (SMB), домашних офисов и ИТ-сред.

U4-500 оснащен процессором Intel Core i3-1215U и 8 ГБ оперативной памяти DDR5, что обеспечивает выдающуюся производительность. Устройство имеет два порта 10GbE Ethernet с пропускной способностью до 20 Гбит/с, обеспечивая последовательную скорость записи 2090 МБ/с и скорость чтения/записи 4K в случайном порядке 450 МБ/с при использовании многоканального SMB. Два слота M.2 NVMe поддерживают ускорение Hyper Cache, повышая эффективность дисковых массивов, что делает U4-500 идеальным для ресурсоемких приложений, таких как видеопроизводство, виртуализированные среды и управление базами данных.

U4-500 поддерживает до 96 ТБ необработанной емкости с четырьмя 3,5-дюймовыми отсеками SATA (при использовании жестких дисков объемом 24 ТБ). Для дополнительного расширения устройство легко подключается к внешним USB-накопителям через интерфейс USB 3.2 10 Гбит/с, что позволяет увеличить емкость до 132 ТБ при использовании устройств, таких как TerraMaster D6-320. Сервер поддерживает несколько конфигураций RAID (Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10) и инновационные технологии TerraMaster TRAID/TRAID+ для онлайн-расширения емкости и резервирования. Пользователи могут настраивать несколько пространств хранения с файловыми системами ext4 или Btrfs для удовлетворения различных бизнес-потребностей.

U4-500 размещен в корпусе формата 1U с глубиной всего 360 мм (14,17 дюйма) и весом 3,2 кг, что делает его идеальным для небольших офисов, серверных комнат или настенных шкафов. Установка без инструментов подходит для большинства двухколонных шкафов, а высококачественный бесшумный вентилятор обеспечивает низкий уровень шума даже при полной нагрузке, повышая комфорт на рабочем месте.

U4-500 работает под управлением операционной системы TOS 6 и поддерживает TerraMaster BBS (Business Backup Suite) — комплексное решение для резервного копирования, разработанное для SMB. С единовременной оплатой BBS исключает повторяющиеся расходы на программное обеспечение и не ограничивает количество задач резервного копирования или объем хранения. Пакет объединяет профессиональную систему управления хранилищем, передовые инструменты резервного копирования и надежную аппаратную платформу, обеспечивая глубокую интеграцию и универсальные услуги резервного копирования. BBS включает такие ключевые компоненты как Duple Backup для восстановления данных вне офиса, Centralized Backup для ПК сотрудников и серверов, TerraSync для синхронизации между несколькими устройствами, CloudSync для облачного восстановления и Snapshot для защиты от программ-вымогателей. Этот пакет обеспечивает безопасность данных в различных корпоративных сценариях с гибкими вариантами развертывания и передовыми стратегиями безопасности, включая глобальное шифрование LTS.

U4-500 отлично справляется с виртуализацией благодаря Docker Manager и VirtualBox, обеспечивая эффективное управление контейнерами и виртуальными машинами. Поддержка декодирования видео 4K и совместимость с протоколами uPnP/DLNA, а также мультимедийный сервер TerraMaster или сторонние платформы, такие как Plex и Emby, делают его мощным решением для потоковой передачи на ПК, смартфоны и телевизоры. Эта универсальность поддерживает отрасли с высокой мультимедийной нагрузкой, такие как производство фильмов и аудио-видео.

U4-500 поддерживает широкий спектр бизнес-приложений, включая файловые серверы, почтовые серверы, веб-серверы, FTP-серверы, базы данных MySQL, системы CRM, Node.js и виртуальные машины Java. Это делает его подходящим для таких отраслей, как образование, консалтинг, финансы, научные исследования и юриспруденция, удовлетворяя разнообразные потребности SMB.