«Релэкс» представила решения для логистики и безопасности в транспортной отрасли

Компания «Релэкс», вендор и разработчик автоматизированных систем управления для государственных и коммерческих организаций, представила решения для логистики и безопасности в транспортной отрасли. Директор по развитию компании «Релэкс» Ирина Мягкова представила автоматизированную систему для учета, хранения и отгрузки особо значимых изделий для предприятий государственного сектора. Она акцентировала внимание на важности точной автоматизации процессов, подчеркнув, что это не только снижает риски, но и ускоряет выполнение операций, обеспечивая высокую степень надежности и прозрачности. Об этом CNews сообщили представители «Релэкс»

«Автоматизация процессов учета, хранения и отгрузки позволяет не только минимизировать риски несанкционированного доступа к защищенной информации, но и существенно ускорить работу предприятий, обеспечивая максимальную прозрачность и надежность операций», — отметила Ирина Мягкова.

В свою очередь руководитель специальных проектов Дирекции заказной разработки компании «Релэкс» Владимир Сахаров презентовал новую разработку — единую систему для всех уровней контроля и безопасности на предприятии по принципу «одного окна» – продуктовое решение Qubit Pass Control.

«Единая система по принципу «одного окна» объединяет различные функции контроля и безопасности, создавая единое информационное пространство, которое помогает оптимизировать процессы и повысить общий уровень защиты предприятия», — сказал Владимир Сахаров.

Компания «Релэкс» продолжает развивать и внедрять технологии, направленные на улучшение бизнес-процессов и обеспечение устойчивого развития российских предприятий.