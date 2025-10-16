Разделы

Сахаров Владимир


СОБЫТИЯ


16.10.2025 Российские технологии хранения данных вышли на новый уровень: «Релэкс» завершила первую фазу разработки метрокластера 1
20.03.2025 «Релэкс» представила решения для логистики и безопасности в транспортной отрасли 1
19.03.2025 «Релэкс» представила новую систему управления доступом 1
26.02.2025 «Релэкс» разработала решение для типографий 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сахаров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 64 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33429 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4514 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14263 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2780 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12075 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4302 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7179 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9890 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11215 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7450 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2651 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2546 1
Мягкова Ирина 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 154642 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20046 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7948 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54361 1
