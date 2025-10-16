Разделы

Российские технологии хранения данных вышли на новый уровень: «Релэкс» завершила первую фазу разработки метрокластера

Российская ИТ-компания «Релэкс» сообщила о завершении первого этапа разработки технологии метрокластера, направленной на значительное повышение надежности и устойчивости систем хранения данных (СХД). Рвбота выполнена совместно с производителем СХД, однако ключевую роль в разработке взяла на себя компания «Релэкс». Об этом CNews сообщили представители «Релэкс».

Данное решение предоставляет организациям совершенно иной уровень защиты данных, сочетая методики репликации и инженерные находки. Основная особенность разработки — использование классического метода журналирования изменений (WAL), что гарантирует точную передачу состояния данных и сводит вероятность их утраты практически к нулю.

Теперь клиенты могут свободно выбрать подходящий режим работы системы — синхронный или асинхронный. Выбор каждого из них влияет на ключевые параметры эксплуатации и дает возможность оптимально распределить бюджет и ресурсы. Так синхронный режим обеспечивает наивысший уровень защиты данных, идеально подходит для случаев, когда любые потери недопустимы, но создает повышенную нагрузку на оборудование и коммуникационную инфраструктуру. Напротив, асинхронный режим заметно улучшает производительность, снижая нагрузку на сеть и сервера, что позволяет снизить расходы на приобретение дополнительного оборудования и поддержание узлов кластера.

Решение полностью разработано командой на собственном оригинальном коде, созданном на языке программирования C++17, и изначально спроектировано для эффективного использования на платформе Linux. За счет полного отказа от привлечения сторонних библиотек и сервисов удалось добиться прозрачной и стабильной работы системы, облегчив при этом её настройку и адаптацию под конкретные потребности заказчиков.

«Наши усилия направлены на создание эффективных решений, и технология метрокластера стала значительным достижением. Сегодня мы можем предложить заказчикам гарантированно защищенные решения для хранения данных, что особенно ценно в эпоху цифровой трансформации и увеличения угроз информационной безопасности», — сказал руководитель специальных проектов компании «Релэкс» Владимир Сахаров.

Следующим ключевым этапом станет глубокая интеграция разработанного решения в производственные ИТ-инфраструктуры действующих заказчиков, что включает полный цикл испытаний в условиях реальной эксплуатации. В ходе которых планируется проверить не только базовые функции, но и стрессоустойчивость системы, а также провести серию практических экспериментов, направленных на выявление потенциальных точек улучшения и оптимизаций. Это позволит окончательно убедиться в готовности технологии к промышленному применению и оперативно устранить выявленные недостатки, если таковые возникнут.

