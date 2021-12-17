Россияне создали СУБД, которая на «Эльбрусах» обгоняет PostgreSQL на Intel

СУБД Soqol

Как стало известно CNews, воронежская ИТ-компания «Релэкс» ведет разработку отечественной реляционной системы управления базами данных (СУБД) Soqol (читается: «Сокол»). СУБД ориентирована на работу в кластерных системах, сочетает в себе преимущества реляционных и резидентных (in-memory) решений – удобство использования и высочайшую производительность, говорится на официальном сайте проекта.

Создатели Soqol утверждают, что их разработка демонстрирует кратное увеличение скорости работы по сравнению с представленными на рынке решениями – до пяти-десяти раз – благодаря лежащей в основе СУБД уникальной архитектуре.

СУБД может работать на аппаратных платформах под управлением процессоров Intel (x64) и «Эльбрус». Как рассказал директор по маркетингу компании «Релэкс» Денис Хохлов на конференции Elbrus Partner Day, состоявшейся 13 декабря 2021 г., компания сотрудничает с МЦСТ, российским бесфабричным разработчиком микропроцессоров.

Маскотом СУБД Soqol является сокол. В названии продукта обыгрывается созвучность русского наименования этой хищной птицы и английской аббревиатуры SQL («эс-кью-эл»), обозначающей язык структурированных запросов, который используется для взаимодействия с реляционными БД

Сотрудничество предполагает совместную разработку отдельной версии под современные «Эльбрусы» командами обеих компаний. По словам Хохлова, наработки, полученные в процессе, помогают лучше оптимизировать в том числе и версию под процессоры Intel.

Разработка Soqol стартовала в 2017 г. К 2020 г. у «Релэкс» был готов минимально жизнеспособный продукт (minimum viable product, MVP). Сегодня, согласно информации, опубликованной на сайте проекта, Soqol включает в себя все элементы современной СУБД. Выход альфа-версии продукта намечен на январь 2022 г. Релиз, как ожидается, состоится в декабре 2022 г.

Производительность

В ходе выступления Денис Хохлов продемонстрировал результаты тестирования Soqol на аппаратных платформах с применением процессоров архитектур x64 и «Эльбрус» в сравнении с другой, крайне популярной реляционной СУБД с открытым исходным кодом – PostgreSQL. Для замера производительности использовался тест TPC-C от HammerDB, являющийся стандартом де-факто для проведения оценки скорости обработки различных транзакций СУБД в многопользовательском режиме.

Детальные характеристики испытательных стендов в ходе выступления Хохлов не озвучил. Однако из презентации ясно, что в основе конфигурации на базе микросхем Intel лежит двухпроцессорная система с применением процессоров линейки Xeon e5 v4. Конкретный представитель семейства спикером упомянут не был, но, судя по заявленным базовой тактовой частоте в 2,2 ГГц и наличию 40 логических ядер в сумме, это, вероятно, Xeon e5 2630 v4, поставки которого стартовали в I квартале 2016 г.

С конфигурацией стенда на отечественном «железе» все чуть более очевидно: в ее состав вошли четыре процессора «Эльбрус-8С», работающие на частоте 1,2 ГГц (всего 32 физических ядра в сумме). Стоит отметить, что модель «Эльбрус-8С» можно условно назвать современником Xeon e5 2630 v4, ее серийное производство тоже началось в 2016 г.

Производительность СУБД Soqol на различных аппаратных платформах в сравении с PostgreSQL. Источник: презентация «Релэкс»

По итогам тестирования СУБД Soqol в конфигурации с процессорами Intel на пике выдала 2,6 млн транзакций в минуту. PostgreSQL в аналогичных условиях смогла похвастаться лишь Intel 330 тыс., то есть примерно в восемь раз более слабым результатом. Soqol на отечественном «железе» продемонстрировал производительность на уровне 478 тыс. транзакций в минуту.

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Проанализировав данные показатели, можно прийти к выводу о том, что серверы на Intel по-прежнему значительно производительнее машин сопоставимого «возраста» на процессорах «Эльбрус», в чем на собственном опыте недавно убедился Сбербанк. Однако нельзя не отметить, что СУБД Soqol демонстрирует высокую скорость обработки транзакций как на Intel, так и на «Эльбрусах». Причем на российских серверах он показывает более высокие результаты, нежели PostgreSQL на Intel – примерно в полтора раза.

Использованные при замере производительности СУБД сервера на Intel и «Эльбрусах» представитель «Релэкс» назвал «формально близкими по вычислительной мощности», несмотря на то, что в них задействованы процессоры отличающихся архитектур и в разном количестве.

По словам Хохлова, особенность работы СУБД заключается в том, что большая часть времени тратится на доступ к оперативной памяти и на обмен данными с клиентом, а непосредственных вычислений не так уж и много, поэтому при сравнении конфигураций следует учитывать такие важные факторы как скорость работы памяти и архитектуру доступа к ней, оперативность переключения контекста. Также следует иметь в виду реализованную в процессорах Intel технологию hyperthreading, которая позволяет разделить каждое физическое ядро на два логических. Такие возможности распараллеливания вычислений, по оценке специалистов «Релэкс», обеспечивают прирост производительности при использовании процессоров Intel до 40% и выше.

Ключевые архитектурные особенности Soqol

Среди архитектурных особенностей Soqol разработчики отмечают: кооперативную многозадачность для многоядерной и многопользовательской среды; собственный планировщик с приоритетами; неблокирующую архитектуру на базе уникальных примитивов синхронизации для кооперативных задач; уникальный механизм доступа к разделяемым ресурсам с автоматическим выбором механизма синхронизации; собственное реляционное транзакционное хранилище на базе неблокирующего дерева; возможность как кодогенерации, так и интерпретации запросов.

Чем знаменита компания «Релэкс»

Флагманским продуктом «Релэкс» является СУБД «Линтер». Она, по заявлению представителей компании, разработана «с нуля», без использования открытых технологий. Система прошла сертификацию в Министерстве обороны и ФСТЭК. В редакции «Линтер Бастион» обеспечивает защиту информации, составляющей государственную тайну с грифом до «совершенно секретно» включительно.

«Релэкс», по данным официального сайта, также разрабатывает программное обеспечение на заказ для таких отраслей как медицина, строительство, промышленность, электронная коммерция и финансы, телеком, информационные технологии и государственное управление.