Подтверждена совместимость «Ред ОС» и СУБД «Линтер»

Компании «Ред Софт» и «Релэкс» сообщили о завершении успешного тестирования совместимости операционной системы «Ред ОС» с системами управления базами данных (СУБД) «Линтер Бастион» и «Стандарт».

Пользователи «Ред ОС» смогут оценить функциональность СУБД «Линтер Бастион» и «Стандарт» компании «Релэкс» ― партнеры подтвердили стабильную и корректную работу продуктов по итогам проведенных испытаний. Тестирование осуществлялось на технологической базе и по методике компании «Релэкс», которая включает комплексные проверки функциональности, производительности и стабильности работы двух систем в различных сценариях использования.

Использование СУБД «Линтер» и «Ред ОС» обеспечивает высокую надежность и безопасность обработки данных для защиты информации.

«Линтер» является реляционной системой управления базами данных, разработанной специалистами НПП «Релэкс». Пользователям доступны необходимые средства мониторинга за состоянием СУБД, возможности горячего резервирования баз данных и их архивацию, а также инструментарий для обеспечения информационной безопасности хранимых данных и минимизации утечек. «Линтер Стандарт» предлагает основной функционал, а редакция «Линтер Бастион» обладает дополнительными подсистемами защиты и шифрации данных.

«Ред ОС» ― отечественная операционная система для серверов и рабочих станций, которая может выступать в роли комфортного окружения для работы с СУБД «Линтер». Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре компании, исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории РФ. Разработчик поддерживает продукт своевременными обновлениями. Так, в актуальных версиях дистрибутивов «Ред ОС» версий 8 и 7.3 по умолчанию применены рекомендации ФСТЭК России для несертифицированных ОС в соответствии с методическим документом «Рекомендации по безопасной настройке операционных систем Linux» от 25 декабря 2022 г.

«Мы постоянно стремимся соответствовать требованиям рынка в области защиты информации, предлагая нашим клиентам самые современные и надежные решения. Подтверждение совместимости «Ред ОС» и СУБД «Линтер» – это очередной шаг на пути к достижению высокого уровня информационной безопасности. Наши команды работают над улучшением функциональности и интеграции наших продуктов, чтобы предоставить пользователям максимально защищённые и эффективные инструменты для работы с данными», ― сказала заместитель директора по развитию «Релэкс» Ирина Мягкова.

«Ред Софт» постоянно расширяет каталог отечественных решений, совместимых с продуктами экосистемы компании. СУБД «Линтер» расширяет перечень доступных решений для пользователей «Ред ОС», становясь еще одной опцией при выборе защищенной системы управления базами данных для построения и поддержания работоспособности импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Благодарим команду экспертов «Релэкс» за плодотворное сотрудничество», ― сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».