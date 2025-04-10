Эксперты компании «Релэкс» разработали технологию декомпиляции

Компания «Релэкс» сообщает о разработке собственной методики восстановления исходных кодов бинарных модулей. Компания создала и внедрила технологию восстановления исходного программного кода, включая сложные случаи с языками C++. Об этом CNews сообщили представители «Релэкс».

Специалисты компании «Релэкс» восстановили исходный кода модуля для клиента, столкнувшегося с проблемой прекращения поддержки иностранного программного обеспечения. В рамках проекта была возвращена функциональность более 1500 функций, а текущие работы охватывают проект с общим числом функций около 42 тыс.

«Процесс декомпиляции проводится в соответствии с законодательством, обеспечивая защиту авторских прав и лицензионных соглашений. Это позволяет нам находить эффективные решения для анализа программного обеспечения, адаптированные под конкретные потребности клиента», – сказала заместитель генерального директора по развитию компании «Релэкс» Ирина Мягкова.

Декомпиляция – один из инструментов, позволяющий восстанавливать исходный код программ из исполняемых файлов. Этот процесс важен для обратной разработки, анализа безопасности, поддержки устаревшего ПО и разрешения патентных споров. Специалисты могут изучать архитектуру программ, выявлять уязвимости и адаптировать старые системы под новые технологии.