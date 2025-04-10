Разделы

ПО Софт
|

Эксперты компании «Релэкс» разработали технологию декомпиляции

Компания «Релэкс» сообщает о разработке собственной методики восстановления исходных кодов бинарных модулей. Компания создала и внедрила технологию восстановления исходного программного кода, включая сложные случаи с языками C++. Об этом CNews сообщили представители «Релэкс».

Специалисты компании «Релэкс» восстановили исходный кода модуля для клиента, столкнувшегося с проблемой прекращения поддержки иностранного программного обеспечения. В рамках проекта была возвращена функциональность более 1500 функций, а текущие работы охватывают проект с общим числом функций около 42 тыс.

«Процесс декомпиляции проводится в соответствии с законодательством, обеспечивая защиту авторских прав и лицензионных соглашений. Это позволяет нам находить эффективные решения для анализа программного обеспечения, адаптированные под конкретные потребности клиента», – сказала заместитель генерального директора по развитию компании «Релэкс» Ирина Мягкова.

Декомпиляция – один из инструментов, позволяющий восстанавливать исходный код программ из исполняемых файлов. Этот процесс важен для обратной разработки, анализа безопасности, поддержки устаревшего ПО и разрешения патентных споров. Специалисты могут изучать архитектуру программ, выявлять уязвимости и адаптировать старые системы под новые технологии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Windows 11 после обновления появляется таинственная системная папка. Ее назначение тайна для всех

«Яндекс» заплатит миллион тому, кто найдет уязвимости в нейросетях YandexGPT и YandexART

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

Любимейший мессенджер россиян испещрен дырами. WhatsApp* тайно загружает и запускает вредоносное ПО

«Касперский» помогает блокировать аккаунты билетных перекупщиков

Выпущен сверхпростой Linux, чтобы работать и не отвлекаться. В нем нет интерфейса и браузеров, только текстовый редактор

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153