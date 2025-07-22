«Пигмент» внедряет цифровую образовательную платформу «Релэкс»

Российский производитель продукции тонкого органического синтеза и полимерной химии «Пигмент» реализует проект по внедрению современной цифровой образовательной платформы для повышения профессионального уровня и безопасности сотрудников завода. Традиционные методы подготовки кадров больше не отвечают высоким темпам технологического прогресса и потребностям современного производства. Компания совместно с «Релэкс» приняли стратегическое решение перейти на новую форму обучения, основанную «Релэкс» на передовых цифровых технологиях.

Новая платформа представляет собой специализированную мультимедийную систему, разработанную специалистами компании «Релэкс», обеспечивающую доступ к высококачественным учебным материалам в любое удобное время и в любом месте. Сотрудники получают возможность изучать электронные справочники, видеоролики, анимационные схемы, графики и таблицы, наглядно демонстрирующие особенности производственных процессов и устройства оборудования.

Особое внимание уделено разработке специализированных учебных фильмов, подробно иллюстрирующих сборку, обслуживание и эксплуатацию сложной техники, что снижает вероятность ошибок и повышает эффективность работы специалистов.

Начальник отдела развития цифровых технологий «Пигмент» Иван Углов подчеркнул важность качества предоставляемых образовательных ресурсов: «Информация должна быть достоверной, доступной и легко воспринимаемой».

Проект реализован с применением современных технологий разработки программного обеспечения: Java 21, TypeScript, библиотеки React и базы данных PostgreSQL. Платформа совместима с различными версиями операционных систем, поддерживает популярную систему аутентификации Active Directory, обеспечивая высокий уровень безопасности и удобства пользования.

Ожидается, что внедрение новой платформы существенно снизит риски возникновения аварийных ситуаций и повысит общую производительность труда. Повышение профессиональной компетенции сотрудников способствует укреплению конкурентоспособности предприятия в условиях глобальной экономики.

Компании «Пигмент» и «Релэкс» уверены, что инновационная образовательная стратегия создаст необходимые условия для дальнейшего роста и устойчивого развития предприятия.

Главными целями внедрения цифровой образовательной платформы являются сокращение риска аварийных ситуаций и повреждение оборудования вследствие человеческих ошибок, постоянное обновление профессиональных компетенций сотрудников, повышение эффективности и качества выполняемых работ, а также улучшение мотивации работников путем предоставления удобных инструментов для самообразования и совершенствования профессиональных навыков. Эти меры направлены на укрепление конкурентоспособности предприятия и создание условий для устойчивого долгосрочного развития.

«Пигмент» вместе с партнёром «Релэкс» делают ставку на будущее, ориентируясь на использование новейших цифровых решений для достижения высоких результатов и сохранения лидирующей позиции в отрасли.