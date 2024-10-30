В России создадут единый прайс-лист для госзакупок ПО

Минцифры планирует создать единый прайс-лист на закупку ПО госорганами и госкомпаниям. Разные цены при госзакупках одного и того же софта при одинаковых условиях лицензирования вызывает вопросы у Счетной палаты.



Единый прайс-лист

Минцифры до конца 2024 г. планирует создать для закупок программных продуктов госорганами и госкомпаниями единый прайс-лист, сообщил РБК. В нем будет установлен диапазон цен, которые не должны превышаться.

Работа над документом будет вестись совместно с участниками рынка и Счетной палатой, как сказали в министерстве. «Решение обеспечит прозрачность ценообразования в условиях перехода на отечественные продукты, чтобы один и тот же продукт не приобретался по разным ценам при схожих условиях», — добавил представитель ведомства.

Сейчас госзакупки одного и того же софта могут сильно отличаться по цене, что вызывает вопросы Счетной палаты.

Причины разных цен

Глава Минцифры Максут Шадаев за заседании Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), по словам источника издания, рассказал, что Счетная палата выявила факты госзакупок одного и того же софта при примерно одинаковых объемах лицензий и условиях лицензирования «на абсолютно разных ценовых условиях» и увидела в этом недобросовестность как со стороны заказчиков, так и со стороны разработчиков.

Среди недобросовестных практик в госзакупках встречались случаи, когда некоторые поставщики пытались лоббировать свои интересы, предлагая заказчикам очень низкие цены, чтобы получить контракт на любых условиях, рассказал председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Повышение цены для заказчика может быть связано с тем, что вендоры зачастую продают ПО через посредников, пояснил изданию источника на ИT-рынке. Нюансов, влияющих на стоимость софта много, одним из них, например, по словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Рената Лашина, является гарантированный годовой объем закупок.

Средние цены на российское ПО в корпоративном сегменте, как писал CNews в январе 2024 г., за 2023 г. выросли на 10–20%. В Минцифры искали механизмы сдерживания цен, несмотря на то, что крупные разработчики подписали в июне 2023 г. хартию о неповышении цен на свои продукты.

Плюсы и минусы по мнению участников рынка

С единым прайс-листом цены усреднятся и станут ближе к максимальным, считает вице-президент «Борлас» по консалтингу Дмитрий Кичко. По мнению Смирнова, единый ценовой коридор может ограничить гибкость лицензирования и увеличить удельную стоимость.

Замгендиректора группы «КОРУС Консалтинг» Сергей Карпуничев полагает, что инициатива может принести значительный положительный эффект, если будет учитывать средства, потраченные на создание и развитие ИT-продукта.

В цену прайс-листа можно закладывать надбавку, которая учитывает интересы всех участников, что создаст понятные правила игры на рынке, При этом единый и прозрачный прайс-лист на софт при госзакупках даст вендорам ясный горизонт планирования бюджета. Такое мнение высказал замгендиректора по науке «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров.

Лашин отметил, что предложенная инициатива «однозначно требует дальнейшей проработки с учетом множества моделей и особенностей распространения отечественных решений». Единый прайс-лист должен действовать определенный срок, так как цикл закупки софта обычно составляет около года, добавил Кичко.