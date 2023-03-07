Разделы

Бизнес Кадры
|

«Эдит про» создала направление консалтинга

«Эдит про» (группа «Борлас») объявила о создании департамент консалтинга. Возглавил его Дмитрий Дугин. В задачи Дугина будет входить развитие широкой отраслевой экспертизы «1С»-автоматизации.

После слияния практик «» группы «Борлас» и компании «Эдит про» запущен процесс реструктуризации подразделений компаний. В рамках вновь созданного центра цифровой трансформации на базе отечественных решений сформировано несколько департаментов. Крупнейшее из вновь созданных подразделений – департамент консалтинга, который возглавил Дмитрий Дугин.

В департамент консалтинга вошли три управления: автоматизации финансово-хозяйственного контура, производственных процессов и сопровождения информационных систем. Всего в департаменте трудятся более 110 человек: до конца 2023 г. численность консультантов будет приближена к 200 сотрудникам.

«Перед нами стоит амбициозная задача по расширению и усилению экспертизы автоматизации на базе «1С» на различных вертикальных рынках. Создание департамента консалтинга ускорит ее реализацию и позволит планомерно увеличивать кадровый резерв как за счет профессионалов высокого класса, традиционно пользующихся высоким спросом на рынке труда, так и стажеров, которых мы будем активно вовлекать в процессы обучения на базе компании», — отметил Дмитрий Дугин.

«Чтобы удерживать высокую планку качества проектов и баланс отраслевой экспертизы, нужен человеческий капитал, и Дмитрий Дугин поможет в его формировании. Поскольку рынок развернулся в сторону «1С»-решений в русле общего тренда на импортозамещение, среди ИТ-специалистов вырос интерес к работе в этой области, но одного желания недостаточно, нужны знания и специальные навыки. Отраслевую экспертизу мы будем аккумулировать и развивать для обеспечения максимального охвата рынка», — сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор «Эдит про» (группа «Борлас»).

Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена
Поддержка ИТ-отрасли

По словам Дмитрия Дугина, перед отечественными предприятиями остро стоит вопрос импортозамещения. Как только эта задача будет закрыта, они вернутся к основным задачам цифровой трансформации. Она продолжится в рамках двух параллельных трендов: компании будут увеличивать глубину автоматизации тех процессов, которые уже переведены в цифру, а также внедрять информационные системы в новых областях. Так, низкую степень автоматизации еще имеют процессы взаимоотношений с клиентами, управления активами, документооборота и другие. Этот разрыв будет устраняться.

«Глубина цифровизации увеличивается за счет внутренней потребности бизнеса и общего тренда, формируемого регуляторами. Например, для детализации расчета себестоимости готовой продукции нужна автоматизация и прозрачность всех производственных процессов на уровне цеха. С другой стороны, органы правительства, в том числе ФНС, повышают требования к бизнесу в части прозрачности, подотчетности финансовых процессов, в том числе через внедрение налогового мониторинга. Все это будет формировать долгосрочный спрос заказчиков на услуги «1С»-консалтинга», — отметил Дмитрий Дугин.

Дмитрий Дугин — выпускник РЭУ им. Г.В. Плеханова по направлению «экономика» (специальность – бухгалтерский учет, анализ и аудит). Имеет опыт работы на производственном предприятии, до объединения активов работал в «Борлас».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянину впервые в истории дали срок за торговлю на криптобирже

НИИЭТ ищет разработчиков для создания микроконтроллеров на RISC-V

Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews

Сотруднику сотового оператора, продавшему данные журналиста CNews, дали три года

Создатели Astra Linux взяли на работу сотни специалистов из знаменитого проекта, убитого санкциями

Удаленщикам тут не место. VK ополчилась против уехавших из России сотрудников

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще