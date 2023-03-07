«Эдит про» создала направление консалтинга

«Эдит про» (группа «Борлас») объявила о создании департамент консалтинга. Возглавил его Дмитрий Дугин. В задачи Дугина будет входить развитие широкой отраслевой экспертизы «1С»-автоматизации.

После слияния практик «1С» группы «Борлас» и компании «Эдит про» запущен процесс реструктуризации подразделений компаний. В рамках вновь созданного центра цифровой трансформации на базе отечественных решений сформировано несколько департаментов. Крупнейшее из вновь созданных подразделений – департамент консалтинга, который возглавил Дмитрий Дугин.

В департамент консалтинга вошли три управления: автоматизации финансово-хозяйственного контура, производственных процессов и сопровождения информационных систем. Всего в департаменте трудятся более 110 человек: до конца 2023 г. численность консультантов будет приближена к 200 сотрудникам.

«Перед нами стоит амбициозная задача по расширению и усилению экспертизы автоматизации на базе «1С» на различных вертикальных рынках. Создание департамента консалтинга ускорит ее реализацию и позволит планомерно увеличивать кадровый резерв как за счет профессионалов высокого класса, традиционно пользующихся высоким спросом на рынке труда, так и стажеров, которых мы будем активно вовлекать в процессы обучения на базе компании», — отметил Дмитрий Дугин.

«Чтобы удерживать высокую планку качества проектов и баланс отраслевой экспертизы, нужен человеческий капитал, и Дмитрий Дугин поможет в его формировании. Поскольку рынок развернулся в сторону «1С»-решений в русле общего тренда на импортозамещение, среди ИТ-специалистов вырос интерес к работе в этой области, но одного желания недостаточно, нужны знания и специальные навыки. Отраслевую экспертизу мы будем аккумулировать и развивать для обеспечения максимального охвата рынка», — сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор «Эдит про» (группа «Борлас»).

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По словам Дмитрия Дугина, перед отечественными предприятиями остро стоит вопрос импортозамещения. Как только эта задача будет закрыта, они вернутся к основным задачам цифровой трансформации. Она продолжится в рамках двух параллельных трендов: компании будут увеличивать глубину автоматизации тех процессов, которые уже переведены в цифру, а также внедрять информационные системы в новых областях. Так, низкую степень автоматизации еще имеют процессы взаимоотношений с клиентами, управления активами, документооборота и другие. Этот разрыв будет устраняться.

«Глубина цифровизации увеличивается за счет внутренней потребности бизнеса и общего тренда, формируемого регуляторами. Например, для детализации расчета себестоимости готовой продукции нужна автоматизация и прозрачность всех производственных процессов на уровне цеха. С другой стороны, органы правительства, в том числе ФНС, повышают требования к бизнесу в части прозрачности, подотчетности финансовых процессов, в том числе через внедрение налогового мониторинга. Все это будет формировать долгосрочный спрос заказчиков на услуги «1С»-консалтинга», — отметил Дмитрий Дугин.

Дмитрий Дугин — выпускник РЭУ им. Г.В. Плеханова по направлению «экономика» (специальность – бухгалтерский учет, анализ и аудит). Имеет опыт работы на производственном предприятии, до объединения активов работал в «Борлас».