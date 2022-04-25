«Эдит про» примет на стажировку студентов КубГУ

ГК «Эдит про» провела ярмарку вакансий для студентов Кубанского государственного университета (КубГУ). Благодаря сотрудничеству с вузом «Эдит про» сможет реализовывать программы стажировки и трудоустроить его выпускников. Об этом CNews сообщили представители «Эдит про».

КубГУ был основан в 1920 году. На базе университета ведется подготовка специалистов различного профиля, в том числе ИТ-специалистов на факультетах: математики и компьютерных наук, компьютерных технологий и прикладной математики.

В рамках сотрудничества с КубГК компания «Эдит про» провела ярмарку вакансий на единой онлайн-площадке «Факультетус». На «Факультетус» создана цифровая карьерная среда: регистрируется профиль вуза-участника, где студенты размещают резюме, а работодатели — вакансии.

По словам генерального директора ГК «Эдит про» Дмитрия Кичко, удаленный формат ярмарок вакансий хорошо себя зарекомендовал, но поскольку компания имеет представительство в Краснодаре, приняли решение провести первую встречу со студентами в офлайне.

«Мы предпочли этот вариант, чтобы более тесно пообщаться со студентами и понять, что для них важно, на какие критерии они опираются при выборе будущего работодателя. В будущем для работы с молодыми специалистами мы планируем использовать гибридный формат», — сказал Дмитрий Кичко.

Всего в рамках ярмарки «Эдит про» провела встречи с 50 студентами технических специальностей старших курсов КубГУ: это обучающиеся на третьем и четвертом курсах в форме бакалавриата и магистранты.

В краснодарском офисе «Эдит про» налажена программа по адаптации студентов, есть работающие программы и институт наставничества. В рамках сотрудничества с КубГУ их деятельность будет развиваться.

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Конечная цель «Эдит про» — поддержка студентов университета и подбор специалистов на стажировки в действующие проекты с возможным дальнейшим трудоустройством по окончании вуза.

«Чем больше практического опыта набираются выпускники, тем быстрее они смогут успешно реализовать себя в конкретных проектах. Не секрет, что подготовка кадров для ИТ-рынка – одна из важнейших задач на сегодняшний день. Как быстро растущая ИТ-компания мы планируем сделать для этого все возможное, в том числе расширяя сотрудничество с другими высшими школами, в том числе петербургским ИТМО», — отметил Дмитрий Кичко.

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Команда «Эдит про» более десяти лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит про» является интегратором ERP-решений на платформе «1С» в сфере электроэнергетики. Компания обладает компетенциями в процессах автоматизации технического обслуживания и ремонта, управления производственными активами и технологическими присоединениями. Также «Эдит про» работает с отраслями ЖКХ, ритейла и финансов. Среди клиентов организации — ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Русгидро», сеть магазинов «Магнит», ООО «Сбербанк-Сервис» и др.