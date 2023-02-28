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«Эдит про» построит сеть региональных офисов

«Эдит про» объявила о планах по развитию сети региональных офисов и привлечению новых специалистов в городах-миллионерах для реализации существующих проектов. На данный момент кроме головного офиса в Москве у «Эдит про» уже есть региональные – в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

В 2023 г. запланировано открытие новых офисов в Воронеже и Нижнем Новгороде. При успешном запуске программы регионального развития в 2023-2024 гг. в нее могут быть включены минимум пять крупных городов. Компания планирует увеличить штат специалистов с 200 до 300 в течение года.

Для региональных офисов «Эдит про» будут наниматься специалисты с опытом работы и выпускники профильных вузов: для этого планируется развивать партнерские отношения с региональными вузами и учебными центрами. Ранее компания уже начала работу с Кубанским государственным университетом (КубГУ) и провела для его студентов ярмарку вакансий.

«Все новые сотрудники, принятые на работу в региональных офисах, пройдут внутреннюю программу наставничества в «Эдит про»: получат персонального куратора и реальные задачи в рамках существующих проектов, чтобы укрепить знания на практике. Программа адаптации поможет усилить команду и эффективность управления проектами.

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«Эдит про» активно наращивает долю на рынке ИТ-консалтинга в России, в том числе по направлению «»-автоматизации», — отметил Дмитрий Кичко, генеральный директор «Эдит про» (группа «Борлас»).

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