«Эдит про»: спрос на автоматизацию в энергетическом секторе вырос в 2 раза

«Эдит про» (группа «Борлас») зафиксировала удвоение спроса на цифровые решения среди компаний энергетической отрасли.

Еще в 2020 г. аналитики Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ прогнозировали, что спрос на цифровые технологии в ТЭК вырастет с 30,7 млрд руб. до 413,8 млрд руб. в 2030 г. Тогда на повестке была автоматизация СЭД, управление данными, планирование ресурсов, средства совместной работы и развитие сервисов для клиентов, а также ИБ-решения.

События последних полутора лет поменяли повестку в отрасли. ИТ-инфраструктура компаний ТЭК была отнесена к критической. КИИ (критическая информационная инфраструктура) обеспечивает работу ключевых сфер жизнедеятельности государства и общества: кроме энергетики к ней относятся связь, транспорт, финансовый сектор, здравоохранение, промышленность и сфера городского хозяйства.

Статус КИИ повышает градус ответственности за надлежащую работу ИТ-инфраструктуры для компаний ТЭК. Правительством утверждены правила использования ПО на объектах КИИ: оно должно быть исключительно отечественным, а импортозамещение уже внедренных решений должно быть произведено в кратчайшие сроки – до 2025 г.

В связи с этим произошел обвальный рост спроса на ИТ-решения среди компаний российской энергетической сферы. Аналитики «Эдит про» оценивают его в 100% по сравнению с 2022 г.

«В отрасли уже были накоплены исторические задачи в сфере цифровой трансформации, а теперь к ним добавились новые вызовы. Лишь небольшая часть энергетических компаний завершили процесс цифровой трансформации, и в связи с получением статуса КИИ они вынуждены в срочном порядке решать как текущие, так и стратегические вопросы цифрового развития», – отметил Дмитрий Дугин, директор департамента консалтинга «Эдит про».

При этом на крупном промышленном объекте внедрение ERP-системы занимает от 3 лет. Времени на выбор новых продуктов практически не остается. Таким образом, по его словам, в большинстве случаев выбор энергетиков падает на проверенную отечественную платформу с большой отраслевой экспертизой и накопленным опытом консалтинга – «1С».

«Исторически компании сферы энергетики инвестировали в автоматизацию на базе SAP. По понятным причинам, сегодня ее использование в России, а тем более на критических объектах инфраструктуры, более невозможно. При этом обеспечить переход всем желающим проблематично. Аналогичная ситуация и у наших партнеров. Это одна из основных проблем – ограничение сроков и ресурсов», – сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор «Эдит про».