Оператор Tele2 начал обмен школьных «пятерок» на мобильный интернет. Но только в отдельных регионах

В России появилась возможность обменять полученную в школе «пятерку» на дополнительные 200 МБ мобильного трафика. Услуга действует в сети Tele2. Для обмена подходит оценка «отлично» по любому предмету без исключения – от физкультуры до геометрии. «Четверки» и «тройки» не принимаются.

Полезная награда за успеваемость

Оператор Tele2 рассказал CNews о запуске проекта «Мегабайты за оценки». Он позволяет буквально обменять результаты хорошей успеваемости в школе на дополнительный мобильный трафик. Это первая акция подобного рода в России – ранее ни один из операторов связи не поощрял учеников за хорошие отметки.

Курс обмена довольно выгодный в современных российских реалиях. Каждая полученную в школе «пятерку» Tele2 оценивает в дополнительные 200 МБ мобильного трафика. Что немаловажно, никаких ограничений по предметам нет, что позволяет пополнить свой запас трафика и тем, кому нравятся точные науки, и тем, кто тяготеет к литературе и иностранным языкам. Спортсмены в обиде не останутся, ведь физкультура – такой же предмет, как и все остальные.

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Пока неизвестно, предусматривает услуга «Мегабайты за оценки» ограничения на количество оценок в день, неделю или месяц или по одному предмету. Редакция CNews обратилась в Tele2 с этим вопросом и ожидает ответа.

Каждая «пятерка» на счету

Чтобы получить возможность обменять «пятерки» на мегабайты, недостаточно хорошо учиться. От школьника также потребуется установить приложение «Я – школьник», к которому ему будет нужно «привязать» свой мобильный номер.

Еще одно важное условие – чтобы «пятерка» превратилась в 200 МБ, нужно, чтобы оценка в обязательно была зафиксирована в электронном дневнике. Запись в классическом бумажном дневнике без ее электронной копии к обмену не принимается.

Зачисление трафика на мобильный номер школьника осуществляется в течение одного-двух календарных дней с момента внесения информации об оценке в виртуальный дневник и приложение «Я – школьник».

Воспользоваться сервисом «Мегабайты за оценки» смогут только «отличники». Tele2 не принимает на обмен «четверки», так что «хорошистам», как и их менее успевающим товарищам, придется подтянуть уровень своих знаний, если они хотят получить дополнительный трафик. Не исключено, что в будущем за «четверки» Tele2 тоже будет поощрять учеников. Пока что оператор о таких планах не сообщает.

Смотреть YouTube и TikTok никто не запрещает

Одно из важных условий проекта «Мегабайты за оценки» – это почти полная свобода использования заработанного хорошей успеваемостью трафика. Школьники вольны тратить его по своему усмотрению – смотреть видеоролики, посещать социальные сети, обмениваться файлами в мессенджерах или же посещать образовательные ресурсы, чтобы в будущем получить еще больше трафика в обмен на свои знания.

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Мегабайты за «пятерки» попадают в общую копилку гигабайтов на номере и не имеют срока действия. Однако воспользоваться дополнительным трафиком сможет только сам владелец номера – подарить его или продать на «Маркете Tele2» не получится.

Региональные ограничения

Разработку новой услуги Tele2 начал в 2022 г. при поддержке «Центра цифровой трансформации Республики Татарстан». Во время тестовых испытаний оценить возможности сервиса могли ученики 7-11 классов школы «Адымнар» в Казани.

В массовое использование проект запущен 9 февраля 2023 г., но оценить все его преимущества на момент выхода материала могли лишь жители Татарстана.

Присоединиться к акции могут школьники ученики школ Татарстана, подключившиеся или перешедшие в сеть Tele2 после 10 декабря 2020 г. на любой из тарифов линеек «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», Premium, Black, «Везде онлайн» и «Новогодний». За пределами Татарстана опция недоступна. На вопрос о сроках снятия региональных ограничений представители Tele2 на момент публикации материала ответить не смогли.

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Также есть ограничения по срокам действия. Обменять хорошие оценки на мобильный трафик можно будет только до 30 июня 2023 г., то есть до окончания нынешнего учебного года и периода школьных экзаменов. О планах по продлению периода действия акции в Tele2 не сообщают.