В приложении «Я – школьник» запущен новый сервис «Мои достижения»

В суперсервисе «Я – школьник» с 26 октября 2023 г. доступен новый сервис «Мои достижения». Теперь за активную учебу, участие или победу в специальных проектах учащиеся школ Республики Татарстан будут получать виртуальные баллы и полезные награды в сервисе «Другое дело» «Вконтакте». Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

«Другое дело» – это проект, где можно получить уникальный опыт и новые эмоции. Здесь собраны задания на любой вкус: экология, искусство, волонтерство, благотворительность, здоровье и спорт.

За каждое выполненное задание начисляются баллы, их можно обменять на призы: на мерч, экскурсии и путешествия, стажировки и обучение у специалистов.

Проект «Другое дело» реализуется в рамках партнерства VK и платформы «Россия – страна возможностей».

Мобильное приложение «Я – школьник» было запущено осенью 2020 г. на двух языках: русском и татарском. Это персональный цифровой помощник ребят в их учебной и внеучебной деятельности. Сервис помогает ученикам грамотно планировать выполнение домашних заданий, а также показывает им комментарии от учителя и сообщает о теме урока. Из 450 тыс. учеников республики им пользуются около 400 тыс. ребят. Год назад в приложении «Я – школьник» прошел интерактивный конкурс по безопасности дорожного движения. Весной 2023 г. в приложении был реализован совместный проект Центра цифровой трансформации Татарстана и компании Tele2 при поддержке министерства цифрового развития Республики Татарстан и минобрнауки Республики Татарстан. За каждую пятерку по любому предмету ученик получал по 200 МБ мобильного интернет-трафика, который можно расходовать на учебу, фильмы или игры. Летом 2023 г. совместно с Национальной библиотекой Республики Татарстан в приложении был запущен сервис «Китапстан» – школьники читали и делились впечатлениями от прочитанного, ежедневно отмечаясь в сервисе.