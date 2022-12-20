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Прогноз «Эдит про»: 2023 станет годом «1С» и нишевых ERP-продуктов

Во втором квартале 2023 г. в России будет завершена первая волна внедрений отечественных ERP-систем, начатых в 2022 г. С этого момента на рынке начнет стремительно меняться расстановка сил, прогнозируют аналитики «Эдит про», как в части софта, так и услуг системной интеграции.

Главный тренд – поступательное увеличение доли российских ERP-решений. В ближайшей перспективе основную часть ERP-«пирога» освоит «1С». За оставшуюся долю развернется борьба между отраслевыми и нишевыми решениями других российских вендоров.

Ранее специалисты «Эдит про» прогнозировали, что доля «» на отечественном рынке ERP достигнет 70-75% в ближайшие 1,5-2 года. Для вендора это будет сложной и комплексной задачей. На развитие необходимой экспертизы и софтверной базы потребуется время.

В этот момент другие отечественные разработчики имеют шансы предложить рынку свои программные продукты. Особенно успешны они могут быть в сегменте устойчивых СМБ-компаний, а также у бизнеса корпоративного уровня с запросом на отраслевые или узконишевые продукты.

Уже сейчас на российском рынке достаточно таких продуктов: это системы «Галактика», «Компас», «Турбо ERP» и Global ERP. Две последние платформы исторически имеют свой профиль заказчиков: преимущественно в финансовом секторе и судостроении. При этом у всех указанных систем есть потенциал к расширению ниши на рынке.

Также существуют разработки программных продуктов, которые способны заместить иностранные системы управления предприятием в части определенной функциональности.

«Яркий пример – аналитические платформы «Форсайт» (ранее Prognoz) и Optimacros. Они не уступают ставшим стандартом Oracle Hyperion, SAP BI и IBM Cognos. Причем поскольку цифровизация российской экономики продолжается и данных становится все больше, спрос на аналитические платформы будет расти, особенно в таких отраслях как финансы, энергетика и др. Стоит также упомянуть стремление системы «Гольфстрим» от «Аскон» побороться за нишу – цифровое планирование производства», — отметил Алексей Качурин, коммерческий директор «Эдит про» (группа «Борлас»).

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При этом в сфере автоматизации управления финансами и бухгалтерского учета с «1С» сложно конкурировать, так как эта ERP-платформа исторически развивалась именно как бухгалтерское ПО.

«Чтобы конкурировать с «1С», другим отечественным вендорам потребуется сочетание ряда факторов: прежде всего это инвестиции в инновационные инструменты, а также наличие якорных заказчиков, чья лояльность платформе будет оправдывать такие вложения экономически. Однако шанс есть у всех, так как сейчас российское правительство реализует комплекс мер поддержки по переходу на отечественные программные продукты. Это поможет компаниям», — сказал Алексей Качурин.

«1С» реализует последовательную стратегию по развитию и расширению экосистемы. До начала трансформации рынка в 2022 г. доля «1С» на ERP-рынке России достигала 40% (второе место после SAP с 45%). Фактически цель «1С» состоит в удвоении рыночной доли, а для этого компании требуется гораздо более мощная ресурсная база.

«Сейчас вендор абсорбирует экспертизу, которая высвободилась после ухода западных вендоров. В частности, компания приняла на работу консультантов по SAP и сформировала из их числа новое бизнес-подразделение «1С перспектива». Его главная задача – помощь бизнесу в переходе с платформы SAP ERP на «1С», — сказал Алексей Качурин.

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