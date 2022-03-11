Разделы

Бизнес Кадры Интеграция Бизнес-приложения Ритейл Розница
|

«Эдит про» объединила кадровые процессы розничной сети «Магнит» в единой системе

«Эдит про» перенесла процессы кадрового администрирования и расчета заработной платы «Магнит фарма» в единую автоматизированную информационную систему ритейлера.

«Магнит» – сеть розничных магазинов, расположенная в 3,9 тыс. населённых пунктов России. В сеть входит более 16 тыс. небольших продуктовых магазинов, 470 супермаркетов, 7 тыс. магазинов парфюмерии и косметики, а также около 900 аптек.

Для кадрового учета и расчета заработной платы «Магнит фарма» раньше применяла отдельный программный продукт. Чтобы синхронизировать и унифицировать отчетность было решено перенести данные «Магнит фарма» в единую автоматизированную информационную систему ГК «Магнит» на базе платформы «1С Зарплата и управление персоналом».

Объединение данных группы компаний в единой системе позволяет HR-специалистам оперативно создавать управленческие и регламентированные отчеты организации, унифицировать документацию, получать совокупные данные по группе в одной системе по общим стандартам. Единые механизмы расчета, учета и контроля рабочего времени оптимизируют структуру и аналитику хранения информации.

«Единая система позволяет заказчику синхронизировать процессы, упорядочить получение данных и обмен ими на всех этапах кадрового администрирования и учета расчетов с персоналом. В итоге систематизируется и оптимизируется документооборот группы компаний «Магнит» в целом. Использование единой базы данных с централизованным администрированием дает возможность сократить затраты на сопровождение системы», – сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».

«Эдит про» уже несколько лет сотрудничает с компанией «Магнит». Ранее интегратор внедрил в инфраструктуру ритейлера единую автоматизированную информационную систему на базе платформы «1С Зарплата и управление персоналом», разработал для работы HR-департамента мобильное приложение, а также провел системный анализ для автоматизации расчета рекомендуемого штата персонала отдела логистики и обновил базу НПФ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России бешеный рост цен на технику. В один миг все подорожало на 30%

Грандиозная утечка в Сбербанке. «Эльдорадо» случайно рассекретила новые смарт-камеры и другие устройства «Сбера»

Россияне сметают всю технику в ожидании локдауна и роста цен. Ритейлеры фиксируют космический рост продаж

Случилось чудо: новейшая память DDR5 резко подешевела вопреки прогнозам. Дефицит почти побежден

В России появились новейшие дешевые процессоры Intel Alder Lake

В Apple забастовка. Сотрудники призывают бойкотировать iPhone и MacBook

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие VPN для Facebook и заблокированных сайтов: выбор ZOOM

Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция

Лучшие приложения для домашних тренировок: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022