«Борлас» купил долю в создателе систем на базе «1С»

ГК «Борлас» приобрела долю интегратора «Эдит про» в 25,01%. В рамках сделки компании создали центр цифровой трансформации на базе «1С». Он займется выполнением корпоративных проектов с использованием программных продуктов на базе платформы «1С», их информационной безопасностью, а также построением и поддержкой ИТ-инфраструктуры крупных заказчиков.

Покупка компании

Как стало известно CNews, интегратор бизнес-приложений ГК «Борлас» приобрел 25,01% уставного капитала интегратора систем на базе «1С» — «Эдит про». В течение 2022 г. «Борлас» планирует довести свою долю сначала до 50,1%, затем - до 74,99%. Об этом CNews рассказали представители «Эдит про». Как сказал CNews президент «Борлас» Алексей Ананьин, приобретение доли связано со стратегическим направлением развития компании — усилением практики и пополнением продуктового портфеля на платформе «1С».

Завершив сделку, компании создали на базе существующих в них профильных подразделений «Центр цифровой трансформации на платформе “1С”». Он займется корпоративными проектами, используя программные продукты на платформе «1С».

«Мы создадим очень сильную команду, соответствующую высоким требованиям, предъявляемым к компаниям, претендующим на решение задач цифровой трансформации крупных российских предприятий и сможем бороться за лидирующие позиции в сегменте автоматизации предприятий на платформе 1С», — отметил Ананьин.

«Центр цифровой трансформации на платформе “1С”», согласно сообщению компании, выделит несколько направлений деятельности. Среди них — «Консалтинг и управление проектами», «Разработка корпоративных систем», «Построение и поддержка ИТ-инфраструктуры» и «Информационная безопасность корпоративных систем». Основной офис центра находится в Москве, его представительства — в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Планируется открыть еще ряд представительств в крупных городах, отмечают в компании.

«Благодаря этой сделке «Эдит про» получает сильного партнера и входит в одну из самых опытных и компетентных российских ИТ-команд. Совместная работа наших компаний в рамках Центра приведет к консолидации компетенций и ресурсов по всем направлениям проектной деятельности. Мы планируем совокупную выручку практик "1С" в 2022 г. на уровне 1 млрд руб.», - подчеркнул Дмитрий Кичко, генеральный директор «Эдит про».



Несколько фактов о компаниях

ГК «Борлас» занимается ИТ-консалтингом, разработкой и внедрением корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий. В том числе, группа компаний специализируется на построении ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также на функциональной и технической поддержке внедренных решений. В группу «Борлас» входят ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас ИТЦ». Среди заказчиков компании — «Газпром», «Норникель», «Интер РАО», «Росэнергоатом» и др.

«Борлас» купила компанию-разработчика

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Группа борлас» образована 10 мая 2007 г. в Москве. Гендиректором компании является Александр Мордухович. Учредителями выступают ООО «Борлас афс» (99,99%) и Аркадий Карев (0,01%). Выручка компании по итогам 2020 г. составила 3,1 млрд руб. Чистая прибыль достигла 3,3 млн руб. В «Контур.фокусе» имеются сведения о 79 заключенных госконтрактах на общую сумму 5,1 млрд руб.

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Согласно официальному сайту компании, «Эдит про» более десяти лет специализируется на разработке, внедрении и поддержке учетных систем на базе «1С». Прежде всего, речь идет об электроэнергетической отрасли, коммунальном хозяйстве и сфере оказания услуг. Среди клиентов компании — «Россети Ленэнерго», «Русгидро», сеть магазинов «Магнит», «Сбербанк-сервис» и другие государственные и коммерческие организации.

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Эдит про» образована 24 апреля 2018 г. в Краснодаре. Гендиректором компании заявлен Дмитрий Кичко. Учредителями являются — Дмитрий Кичко (65%), ООО «Группа борлас» (25%) и Роксана Жаркова (10%). По итогам 2020 г. выручка компании составила 111,9 млн руб., что на 434% выше, чем по итогам 2019 г. Чистая прибыль достигла 17,2 млн руб.

Слияние и развод «Борлас» и IBS

О том, что системный интегратор IBS (возглавляет список крупнейших консалтинговых групп России) сливается с «Борлас» стало известно в марте 2007 г. Закончилось слияние в октябре 2007. На тот момент оборот компании, занимающей 22% российского рынка бизнес-приложений составлял $370 млн. Так, 77% вновь созданной объединенной компании сосредоточилось в IBS Group Holding, 23% собственности достались Warrant Group Ltd, обслуживающей интересы акционеров «Борласа». Президентом новой структуры стал тогдашний президент и основатель «Борласа» Алексей Ананьин, гендиректором — глава интегратора IBS Сергей Мацоцкий. В объединенную компанию вошли все бизнес-направления компаний IBS и «Борлас». Сама компания стала частью IBS Group Holding, контролирующего также сборщика компьютеров Depo Computers и офшорного разработчика Luxoft

Но уже в декабре 2011 г. IBS договорилась о выкупе доли основателя «Борласа» Алексея Ананьина в объединенной компании. Так, «дочка» IBS Group – SouthEast Integration подписала меморандум с Warrant Group Ltd о выкупеакций IBS Systems Integration Limited. IBS намеревалась приобрести 14,09% акций, принадлежащих Warrant Group. В ходе этого «Борлас» был выделен из состава IBS и перешел под контроль Warrant Group. Свою долю в IBS System Integration акционеры «Борласа» передали офшору SouthEast Integration, входящему в IBS Group. В результате группа стала владельцем 97% акций системного интегратора.

Несмотря на положительные официальные отзывы Ананьина и Мацоцкого о совместной работе, по информации от источников внутри компании, отделение «Борласа» от IBS проходило негладко. Так, в письме, поступившем сегодня в CNews от лица, представившегося сотрудником IBS, говорится, что Ананьин и Мацоцкий конфликтовали из-за проектов объединенной компании и ее сотрудников. Развод IBS с «Борлас» обошелся компании в $9,43 млн, в то время как слияние этих компаний происходило на безденежной основе.